Южно-сахалинские здания проверяют на предмет их фактического использования
До конца лета специалистам профильных ведомств администрации предстоит проверить около 3 тысяч объектов недвижимости в Южно-Сахалинске. Это административно-деловые и торговые центры, точки общественного питания и прочее, сообщили в мэрии.
Как рассказали в департаменте по управлению муниципальным имуществом, данная проверка проводится на основании постановления правительства Сахалинской области от 21.11.2014 № 574 «О некоторых вопросах, касающихся определения перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Сахалинской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость». Цель этой работы - учет и определение фактического использования зданий для последующего налогообложения.
В этой связи администрация города просит собственников помещений не препятствовать проведению проверки и оказывать содействие специалистам муниципалитета. Кроме того, владельцам зданий и помещений разосланы уведомления с просьбой представить в администрацию города не позднее 29 июня необходимые для проверки документы на помещение:
- копию технического паспорта на здание, помещение (при наличии);
- копию кадастрового паспорта;
- копию кадастрового паспорта на земельный участок (при наличии).
Справки по тел.: 300-749; 300-807 (доб. 1); 300-751.
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