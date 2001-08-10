Жителей Южно-Сахалинска приглашают на экологическую акцию в городской парк
Неравнодушных южносахалинцев приглашают присоединиться к экологической акции, которая пройдет в эту субботу, 16 июня, в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина. Единомышленников, радеющих за бережное и рациональное отношение к природе, ждут в 10.00 у здания администрации парка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Участникам субботника предстоит генеральная уборка в зеленых зонах восточной части парка, освобождая лес от поваленных деревьев и прошлогодней листвы. Активисты пройдут по тропе здоровья, начиная от теннисных кортов.
В середине мая здесь состоялся субботник с привлечением горожан, но после зимы и прошедших циклонов сухостоя и сломанных веток очень много, чтобы за один раз очистить всю лесную зону.
Чистота в одном из любимых мест отдыха горожан - это дело каждого гостя, соблюдающего порядок и убирающего за собой мусор. Как рассказали в администрации парка, для того чтобы он радовал посетителей, ежедневно порядка 50 дворников, рабочих и косарей наводят чистоту на территории общей площадью более чем 52 гектара, из них 38 приходится на лесополосу. Сегодня зеленая зона все еще нуждается в уборке от сухостоя и мусора, оставляемого нерадивыми отдыхающими.
Для проведения субботника приготовлен необходимый инвентарь. Помимо этого всем советуют быть в удобной для работы в лесном массиве одежде и в непромокаемой обуви.
В экологической акции примут участие сотрудники парка, представители общественных организаций, волонтеры. К генеральной уборке приглашают присоединиться всех желающих.
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