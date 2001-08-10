Сахалинцы смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

Сахалин станет вторым регионом, принявшим участие в III Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию - «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Акция направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, сообщили в Миндздраве России.

Торжественное открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоялось 12 июня, в Петропавловске-Камчатском. Вторым регионом, принимающим эстафету акции, станет Сахалинская область. Любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.Завершится акция 7 ноября в Калининграде.

Задача акции - донести до людей информацию о ВИЧ-инфекции, помочь защитить себя и близких, привлечь внимание местных жителей к тематике проекта и стать стимулом к прохождению тестирования. Мобильные пункты тестирования (МПТ), расположенные в общественных местах, дадут возможность сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест на ВИЧ, а также получить дотестовую и послетестовую консультации.

МПТ – брендированный автомобиль белого цвета с широкой красной лентой – дорогой, объединяющей российские регионы, принимающие участие в тестировании на ВИЧ-инфекцию. Надпись на бортах автомобилей «Тест на ВИЧ: Экспедиция» станет ориентиром для тех, кто захочет узнать свой ВИЧ-статус. Стоянки МПТ будут расположены в оживленных местах: в парках, около ночных клубов, возле торговых центров, они позволят значительно расширить географию акции и увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ, которые в обычной жизни не мотивированы к прохождению тестирования.

С 15 по 18 июня тестирование пройдет в 4 населенных пунктах Сахалинской области, где эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной. Специалисты ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» в мобильных пунктах проведут бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию всех желающих с дотестовым и послетестовым консультированием.

Торжественная церемония, посвященная участию региона во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», пройдет 18 июня в Южно-Сахалинске. На мероприятии будут присутствовать заместитель председателя Правительства Сахалинской области Зайцев А.В., Министр здравоохранения Сахалинской области Пак А.К., первый заместитель Министра первый заместитель Министра социальной защиты Сахалинской области Алексашина Т.М., первый заместитель Министра социальной защиты Сахалинской области Алексашина Т.М., главный врач ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом» Ломакина Е.А., председатель Сахалинской областной Думы Хапочкин А.А.

В ходе торжественного мероприятия состоится передача флага региона организаторам акции в знак участия Сахалинской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Флаги, как символ объединения регионов перед общей проблемой, будут передаваться в виде эстафеты региона к региону. По итогам акции все собранные флаги будут выставлены на форуме для специалистов по лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в конце ноября.

Место проведения мероприятия: г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 52 (территория около кинотеатра «Комсомолец»).

Время: 11:30 – 12:45.

Время и место тестирования в населенных пунктах Сахалинской области:

г. Южно-Сахалинск – 15 июня. Тестирование на предприятии АО «Сахалинская Коммунальная Компания».

Время: 10:00 - 18:00.

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д.26.

г. Поронайск - 15 июня

Время: 11:00 - 17:00.

Адрес: г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 61 "А" (территория у здания Администрации Поронайского городского округа).

г. Корсаков - 16 июня

Время: 11:00 - 17:00.

Адрес: г. Корсаков, улица Советская, д. 41 (территория у здания Администрации Корсаковского городского округа).

г.Южно-Сахалинск 16-17 июня

16 июня

Время: 10:00 - 18:00.

Адрес: г. Южно-Сахалинск, со стороны ул. Детская, д.1 (территория МБУ «Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина»).

17 июня

Время: 10:00 - 18:00.

Адрес: г. Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская,

д. 133 (Территория у гостиницы «Гагарин»).

г. Холмск - 17 июня

Время: 11:00 - 17:00.

Адрес: г. Холмск, пл. Ленина, д. 4 (территория у здания Администрации муниципального образования «Холмский городской округ»).