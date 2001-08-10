Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2018
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14:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В воскресенье утром в Южно-Сахалинске временно ограничат движение по улице Горького

В областной столице 17 июня ограничат движение автотранспорта на участке улицы Горького в связи с проведением дуатлона. Об этом сообщили в мэрии.

Проезд будет закрыт с 6.30 до 9.00 по улице Горького от Коммунистического проспекта до улицы Пуркаева.

В 7.00 на площади Славы начнется торжественная церемония открытия спортивного мероприятия, в котором примут участие около 60 дуатлонистов. Спортсменам предстоит преодолеть общую дистанцию в 27,5 километров бегом и на велосипеде.

Автомобилистов просят заранее продумать маршрут при движении в этом районе города.

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