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14:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В воскресенье утром в Южно-Сахалинске временно ограничат движение по улице Горького
В областной столице 17 июня ограничат движение автотранспорта на участке улицы Горького в связи с проведением дуатлона. Об этом сообщили в мэрии.
Проезд будет закрыт с 6.30 до 9.00 по улице Горького от Коммунистического проспекта до улицы Пуркаева.
В 7.00 на площади Славы начнется торжественная церемония открытия спортивного мероприятия, в котором примут участие около 60 дуатлонистов. Спортсменам предстоит преодолеть общую дистанцию в 27,5 километров бегом и на велосипеде.
Автомобилистов просят заранее продумать маршрут при движении в этом районе города.
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