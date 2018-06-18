Дополнительные корпуса возводят на территориях три учебных учреждений Южно-Сахалинска

Ход строительных работ по возведению дополнительных корпусов на территории трех общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска 16 июня проинспектировал мэр областного центра. Сергей Надсадин посетил стройплощадки при школе № 26 и гимназиях 1 и 3. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В выездном совещании градоначальника сопровождали представители управлений капитального строительства и общественной безопасности и контроля, департамента образования, подрядной компании - АО «Сахалин-Инжиниринг», а также советник мэра по вопросам строительства Виктор Варламов и руководитель НП «СРО «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский.

Так, начато строительство новых помещений для младшего звена около школы № 26 и гимназии № 1. А рядом с гимназией № 3 появится корпус для дополнительного образования.

- Эта работа очень важна для муниципалитета: сегодня порядка 30% южно-сахалинских школьников занимаются во вторую смену. В рамках реализации указов президента РФ поставлена задача до 2025 года организовать занятия в школах в первую смену. И мероприятия по строительству дополнительных учебных площадей и помещений как раз будут способствовать выполнению этой задачи, - рассказала начальник департамента образования Анастасия Киктева.

Как отмечают строители, в новых корпусах будут созданы все условия как для обучения школьников, так и для развития дополнительного образования ребят.

- Проекты школы № 26 и гимназии № 1 идентичные. Они состоят из 3 блоков: 3-этажного основного на 480 мест для начального звена (по 5800 кв. метров каждый), а также спортивного зала на 680 кв. метров и пищеблока. Кроме того, на территориях этих учебных учреждений будут возведены стадионы. Проект гимназии № 3 включает один 3-этажный блок на 413 мест (4800 кв. метров) для проведения театральных занятий, уроков хореографии и прикладного искусства, - отметил главный строитель АО «Сахалин-Инжиниринг» Игорь Кузнецов.

Сроки ввода в эксплуатацию возводимых объектов — июнь 2020 года. По словам подрядчика, компания поставила перед собой задачу завершить строительство уже следующим летом. По окончании работ прилегающие к новым зданиям территории будут благоустроены. Также контрактами предусмотрена поставка оборудования. Все три корпуса сдадут «под ключ».

Заказчиком строительно-монтажных работ - МКУ «Управление капитального строительства» - ведется строгий непрерывный контроль выполнения условий контрактов.

- Несмотря на большой, по меркам областного центра, объем работ, на первом этапе подрядчик обеспечил все три строительные площадки необходимым количеством людей и техники. Хотелось бы, чтобы отлично набранные вначале темпы не падали. Уверен, компания справится с поставленными задачами в планируемые сроки, - сказал начальник управления Геннадий Юрин.

Начатые в период летних каникул строительные работы не помешают образовательному процессу в новом учебном году. Департаментом образования и администрациями данных учреждений предусмотрены строгие меры безопасности: огорожены территории, ежедневно совершается обход с целью недопущения проникновения посторонних на стройплощадки. Основные строительные работы будут проведены за время летних каникул, а с нового учебного года специалисты займутся внутренней отделкой помещений.

Мэр Сергей Надсадин в целом остался доволен организацией строительно-монтажного процесса на трех площадках, но обратил внимание подрядчика на отсутствие видеонаблюдения. Кроме того, градоначальник потребовал тщательнее подойти к вопросу озеленения территорий:

- Строительство дополнительных корпусов при образовательных учреждениях - это одна из ключевых социальных задач муниципалитета. В этом направлении нас поддерживает правительство области и губернатор островного региона. Сегодняшние темпы строительных работ радуют. Площадки организованы достойно. Везде чисто. Однако меня не устроило отсутствие видеонаблюдения. В ближайшие дни для круглосуточного мониторинга всего, что происходит на площадках, будут установлены камеры, с помощью которых будет вестись непрерывный контроль за ходом строительства и организацией работ. Также я потребовал уделить самое пристальное внимание вопросам озеленения. Для проведения этих работ подрядчик обязательно должен привлечь специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.

К сведению: помимо новых корпусов школы № 26, гимназий 1 и 3, на территории муниципалитета ведутся строительно-монтажные по возведению новой коррекционной школы в Луговом на 260 мест. Также заключен контракт и в ближайшее время начнутся работы по строительству школы на 550 мест в Дальнем.