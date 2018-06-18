По улицам Южно-Сахалинска прошел дуатлон
Хмурое холодное утро и ранний старт не стали помехой настоящим триатлонистам. Именно преодоление нескольких дистанции в сложных условиях привлекает участников. Как и ожидалось, главная борьба развернулась между Романом Трубецким и Павлом Калининым - все решилось на последнем километре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Семь утра, именно во сколько собрались мультиспортсмены на площади Славы, чтобы отправиться на покорение 27,5-километровой дистанции, разбитой на три сегмента. На первом этапе необходимо было пробежать 5 км, на втором - проехать на велосипеде 20 км, а на финальном - пробежать уже 2,5 км. В отличии от триатлона, здесь плавание заменено на бег, что делает участие в старте более доступным для начинающих. На старт вышло много новых лиц.
Первым с уверенным отрывом ушел вперед Роман Трубецкой, мастер спорта по легкой атлетике. Со гроссмейстерским временем чуть больше 16 минут он отправился в транзитную зону, откуда вышел с велосипедом, и отправился на следующий этап. Павел Калинин в этой точке проигрывал ему больше минуты, и как более сильный велосипедист предпринял все усилия, чтобы догнать лидера. И это ему удалось на 12-м километре.
Роману не смог "зацепиться за колесо" соперника и отпустил его. Но буквально через пол круга его догнал еще один сильный велосипедист Михаила Пыжов. И тут легкоатлет сумел спрятаться от ветра за плечами соперника и доехать в достаточно бодром темпе остаток второго этапа.
На финальном 2,5-километровом этапе своим коронным стилем Роман Трубецкой предложил невероятно высокую скорость, и не только убежал от напарника, но и за километр отыграл 20-секундный проигрыш от Павла Калинина, завершив дистанцию первым за 63,5 минуты. Норматив кандидата в мастера спорта по триатлону составляет 63 минут. Вторым стал Павел Калинин, третьим - Михаил Пыжов.
В категории старше 40 лет не было равных Константину Цымбалу. Он уверенно прошел и беговые и велосипедный этапы. Вторым пришел известный велосипедист Анатолий Москвичев, а третьим - Игорь Битюцкий.
В женском зачете лидерство захватила специалист по бегу Ульяна Добровольская. В этом сезоне она подтянула велосипед, поэтому сохранила лидерство до самого финиша. Наталья Львова преследовала её по пятам, но осталась второй в абсолюте, выиграв возрастную группу 40 лет и старше. Второй в группе до 40 лет пришла Светлана Пещерова на горном велосипеде, а третьей - Олеся Заболотская.
К 9 утра улица Горького освободилась, так то местные жители не испытали дискомфорта от временного перекрытия движения.
Победители и призеры получили медали и грамоты. Стартовые взносы, собранные участниками передадут двухлетней Еве Варосян, лечащейся от рака.
Дуатлон по улицам города состоялся благодаря слаженной работе администрации Южно-Сахалинска, региональной федерации легкой атлетики, УВД и ГИБДД Сахалинской области. Большую помощь в проведении старта оказал председатель областной думы Андрей Хапочкин, руководитель столичного управление по физической культуре и спорту Елена Завязкина, а также Анатолий и Александр Москвичевы.
Все участники остались очень довольны соревнованиями и выразили интерес пройти подобную дистанцию еще и осенью, когда уже нельзя провести плавательный этап в водоемах. А сейчас вся подготовка атлетов направлена на триатлон Aniva-Sprint 8 июля и IronSakh 12 августа.
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