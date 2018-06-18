Жителям Охи и Южно-Курильска презентуют спортивные игры «Дети Азии»

Жителям Охи и Южно-Курильска презентуют I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Всех заинтересованных приглашают принять участие в первой презентации, сообщили в дирекции I Международных спортивных игр «Дети Азии».

Представители спортивных игр «Дети Азии» побывают в Охе и Южно-Курильске. В Охе встреча состоится 16 июня в 10:00 в доме детства и юности. В Южно-Курильске встреча состоится 20 июня в 10:00 в районном доме культуры.

- Международные игры охватят все районы области и, конечно, нам бы хотелось, чтоб Курилы не стали исключением. Мы расскажем о программе волонтерства, о видах спорта, которые будут представлены, - отмечает руководитель международного отдела Игр Сардаана Жендринская.

Для участников презентации подготовили интерактивные игры, показ роликах об играх и информация о наборе волонтеров.