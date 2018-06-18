Часть расходов на строительство деревянных домов предложили компенсировать сахалинцам

Жителям Сахалинской области предложено компенсировать до половины всех расходов на строительство индивидуальных деревянных домов. Соответствующие изменения планируется внести в областную жилищную программу. Это станет дополнительным стимулом для развития экологически чистого и сравнительно недорогого деревянного домостроения на Сахалине и Курилах, сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Сегодня Южно-Сахалинск – лидер в области по количеству многодетных, желающих построить собственное жилье. В нескольких планировочных районах – Березняки, Старорусское, Дальнее, Ключи и Новая Деревня - им уже выдан 831 бесплатный земельный участок. При поддержке властей началась подготовка площадок к последующему строительству. Наибольший объем работ проведен в Новой Деревне, где запущен пилотный проект комплексного освоения земель семьями, в составе которых три и более детей.

Ранее здесь появились грунтовые дороги, были построены сети электроснабжения, очистные сооружения и система водоотведения, проложен газопровод. В общей сложности наделы получили 273 многодетные семьи. В их числе - семья Слепышевых, которая рассчитывает приступить к строительству дома в ближайшее время.

- Это наша давняя мечта и мы к ней последовательно идем. На участок уже подведено электричество, осталось решить вопрос с водой, - говорит мать троих детей Светлана Слепышева.

Почти 90 многодетных семей в Новой Деревне выбрали для себя вариант деревянного дома. Его преимущества – экологичность, сравнительно низкая цена и короткий срок строительства. Деревянные здания также имеют высокую энергоэффективность, что позволяет сэкономить средства на обогреве внутренних помещений.

Учитывая сложившийся спрос на такое жилье, власти региона сейчас рассматривают возможность компенсаций части расходов семьям, которые будут возводить индивидуальные дома из дерева. Предложено возмещать от 30 (для районов Сахалина) до 50 процентов (для Курильских островов) всех затрат. При этом стоимость 1 квадратного метра не должна превышать среднерыночную в регионе. Предельный размер общей площади жилья, с учетом которой будут определяться компенсации: для одиноко проживающего - 33 квадратных метра, для семьи из двух человек - 42 квадратных метра, из трех и более человек - по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

Многодетные могут воспользоваться и рядом других мер поддержки. В частности, это региональная выплата до 2 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а также средства регионального и федерального материнского капитала - 657 тысяч рублей.

- Расскажу на конкретном примере. Многодетная семья из пяти человек берет через Сахалинское ипотечное агентство беспроцентный заем сроком на 20 лет на строительство дома. Пусть это будет 6 миллионов рублей. Через органы соцзащиты сразу компенсируются 2 миллиона рублей. Еще 657 тысяч рублей – это региональный и федеральный материнский капитал. Остается выплатить 3 миллиона 343 тысячи рублей. После того, как дом будет введен в эксплуатацию, подаются документы в региональное министерство строительства, которое компенсирует еще около 1,7 миллиона рублей. Таким образом семья получает в совокупности от государства почти 4,4 миллиона рублей и в течение 20 лет может без процентов гасить остаток – 1,6 миллиона, выплачивая ежемесячно по 14 тысяч рублей, - сообщила собравшимся министр социальной защиты области Елена Касьянова.

- Ипотечное агентство уже начало поддерживать многодетные семьи. В Новой Деревне выдано 7 таких займов с нулевой процентной ставкой, еще три заявки находятся на рассмотрении. Строительство жилья люди могут вести как самостоятельно, так и с привлечением специалистов агентства, - дополнил информацию руководитель организации Геннадий Осипов.

На встрече специалисты сразу нескольких строительных организаций представили свои предложения для многодетных – готовые типовые и индивидуальные проекты жилых зданий. А руководители региональной и муниципальной власти ответили на ряд волнующих семьи вопросов. В частности, предстоит усилить работу по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой.

- На первоначальном этапе важно развернуть строительство индивидуального жилья для многодетных на пилотной площадке в Новой Деревне. Помощь семьям должны оказать представители социальных служб и администрации города, строители и юристы. Главное – чтобы этот процесс начался. В дальнейшем опыт такого комплексного освоения земельных участков будет распространен и на другие площадки в планировочных районах Южно-Сахалинска, а также по всей области, - отметил, принявший участие во встрече, губернатор региона Олег Кожемяко.

- Я довольна беседой. Нашей семье дали землю под строительство дома в Березняках. Почерпнула для себя много полезного, узнала о новых строительных технологиях, а также о мерах социальной поддержки, на которые можем рассчитывать. Уверена, что теперь у нас точно появится собственное жилье, - поделилась Ольга Пакишева - многодетная мать, имеющая пятерых детей.