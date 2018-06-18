В аэропорту Южно-Сахалинска устанавливают каркас нового аэровокзального комплекса
В аэропорту Южно-Сахалинска приступили к установке каркаса нового аэровокзального комплекса. Работы по устройству фундамента уже практически завершены. Строительство современного и комфортного здания идёт в соответствии с графиком. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.
Возведение современного аэровокзала на территории действующих воздушных ворот ведётся по плану и с учётом минимизации неудобств для пассажиров, сообщил во время визита на строящийся объект губернатора региона Александр Веклич, генеральный директор компании-подрядчика - Сахалинской механизированной колонны № 68. На строительной площадке работают 160 человек и более 40 единиц техники. Введена в эксплуатацию комплексная трансформаторная подстанция, продолжается прокладка высоковольтной кабельной линии. На 80 процентов готова автономная котельная, произведена гидроизоляция и обратная засыпка двух пожарных резервуаров общим объемом 900 кубических метров. Ведется устройство траншей для укладки трубопроводов сетей водоснабжения и канализации.
– Нами и еще шестью подрядными организациями полностью выдерживается план строительных работ, при необходимости есть возможность нарастить темпы введением дополнительной рабочей смены, - рассказал Александр Веклич.
В июле строители намерены закончить фундаментные работы и полностью сосредоточиться на монтаже каркаса основного здания аэровокзала. Первые 2360 тонн металлоконструкций доставлены на строительную площадку и подготовлены к предстоящей работе. Вторая партия – 2036 тонн – поступит в начале июля, третья – еще около 3000 тонн – в августе.
- Стройка развернута, то, что было намечено сделать в теплый период года – выполняется, хотя погода и вносит свои коррективы. Строители понимают насколько важно сейчас выполнить монтажные работы, чтобы осенью начать внутренние, в новом аэровокзальном комплексе, - дал оценку Олег Кожемяко по итогам посещения объекта.
Новый терминал в аэропорту областного центра будет рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Общая площадь трехэтажного здания составит 40 тысяч квадратных метров. В нем будут учтены все требования по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями. Возведение крупного инфраструктурного объекта стартовало осенью прошлого года. Работы планируется завершить к концу 2019 года.
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