В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»

. Церемония закрытия регионального этапа всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция» состоялась в ККЗ «Комсомолец» в Южно-Сахалинске. За 3 дня ее проведения в мобильных пунктах тестирования прошли обследование на ВИЧ-инфекцию более 700 сахалинцев, выявлен один случай носительства вируса. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Напомним, III Всероссийская акция Министерства здравоохранения РФ по бесплатному и анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию стартовала 12 июня в Петропавловске-Камчатском. В ходе проекта организаторы планируют охватить 120 городов из 30 регионов страны. За первую неделю акции автомобили преодолели уже 1578 км.

Сахалинская область стала вторым регионом в маршруте мобильных пунктов тестирования, которые размещаются в специальных брендированных машинах с символикой проекта. Стоит отметить, что жители юга Сахалина более охотно отзывались на призывы волонтеров пройти тест на ВИЧ-статус: если в Камчатском крае обследование прошли 437 человек, на утро 18 июня тест сдали 715 сахалинцев. Помимо областного центра мобильный комплекс, медики и волонтеры работали в Корсакове, Холмске и Поронайске.

- Мероприятие крайне важно не только для Южно-Сахалинска, но и для всей страны. Статистика тревожная. За последние 20 лет опасная болезнь унесла жизни почти 280 тысяч россиян. Это сравнимо с населением небольшого города, такого как наш, - отметил в своем приветственном слове вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Алексей Фризюк. - И чаще всего жертвами ВИЧ-инфекции становятся молодые трудоспособные люди, которые слишком поздно узнали о своей болезни. Поэтому я благодарю организаторов акции и призываю всех донести до родных, знакомых и близких людей простую истину: относитесь к своему здоровью внимательно и не откладывайте на завтра важный шаг - пройти тест на ВИЧ-статус. Это как раз тот случай, когда необходимо знать сейчас.

По данным ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», на островах ВИЧ-инфекция регистрируется на протяжении последних 25 лет, выявлено 1552 случая. В прошлом году в регионе зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости среди взрослого населения. Однако основная доля (более 77%) в последние 3 года приходится на лиц в возрасте 25-44 лет. Интенсивное распространение ВИЧ продолжается среди наркопотребителей и их партнеров. За 5 месяцев 2018 года выявлен 91 новый случай ВИЧ-инфицирования.

Медики еще раз напоминают о важности и своевременности прохождения диагностики, ведь в борьбе с ВИЧ важно узнать о болезни на ранней стадии. Обследование можно пройти анонимно, но в таком случае пациент не получит на руки сертификат о прохождении теста. Тех, кто не успел воспользоваться услугами мобильного комплекса тестирования, всегда ждут в СПИД-центре по адресу: ул. Амурская, 53а, каб. 11, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обследование проводится бесплатно. Справки по телефонам: 72-21-09, 72-62-28. Анализ на ВИЧ-инфекцию также можно сдать в поликлиниках по месту жительства.

Следующим пунктом в маршруте мобильных комплексов тестирования станет Приморский край. 19 июня на бесплатное обследование ждут жителей Владивостока. Завершится акция «Тест на ВИЧ: экспедиция» 7 ноября в Калининграде.

Дополнительная информация об акции размещена на сайте. Методические рекомендации и обучающие материалы, перечень учреждений, где можно пройти обследование, предствалены на портале Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.