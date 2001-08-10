В Сахалинском медколледже прошло пожарно-тактическое учение

19 июня в здании Сахалинского медицинского колледжа прошло учение, призванное повысить готовность сил и средств Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ по повышенному номеру вызова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По замыслу учения, из-за короткого замыкания в одном из помещений на первом этаже здания произошло «возгорание». Закрытые двери учебных классов не позволили вовремя обнаружить «воспламенение», в результате чего огонь успел распространиться на большую площадь.

После срабатывания сигнализации из подразделений Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона выехали пять автоцистерн и одна единица специальной техники, предназначенная для спасения людей с высоты. Тем временем, персонал учебного заведения организовал выход всех находившихся в здании людей, которые не были отрезаны «огнём» от путей эвакуации. Первый прибывший пожарный расчёт встретил представитель администрации колледжа, который сообщил начальнику караула, что в здании на втором и третьем этажах находятся люди.

Звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) в первую очередь отправились проводить разведку на указанные этажи. Очень скоро пожарные обнаружили в задымлённом помещении на втором этаже шесть человек, которые не могли покинуть опасную зону самостоятельно. Пока пожарные с использованием спасательных устройств эвакуировали «пострадавших», у стен здания приступил к развёртыванию экипаж прибывшего коленчатого подъёмника, так как от руководителя учения внезапно поступила вводная, что в районе очага «пожара» прогорело окно из ПВХ и «огонь» по облицовке стен распространился на верхние этажи и крышу здания. Были поданы дополнительные стволы для тушения и во взаимодействии с поисково-спасательным отрядом г. Южно-Сахалинска проведена эвакуация людей с третьего этажа.

«Звенья ГДЗС отработали хорошо. Они сумели обнаружить всех пострадавших на задымлённых этажах и вывести их на свежий воздух, что говорит о высоком уровне подготовки газодымозащитников. Совершенствовались тактическое мышление и навыки командиров. Были выявлены некоторые моменты, над которыми будем работать, скорректировав программу подготовки личного состава. Кроме того, нами проверено внешнее противопожарное водоснабжение, а именно ближайшие к зданию колледжа пожарные гидранты и установлено, что они в исправном состоянии» - прокомментировал действия подчинённых начальник Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона Олег Федюнин, руководивший учением.

После эвакуации всех находившихся в опасной зоне людей и ликвидации пожара в помещениях и на крыше здания, учение завершилось. В мероприятии были задействованы 32 сотрудника и 6 единиц пожарной техники МЧС России. Кроме того, были привлечены взаимодействующие структуры – экипажи «скорой помощи», ГИБДД и Южно-Сахалинский поисково-спасательный отряд.

Наблюдение за ходом учения позволило руководителям выявить направления подготовки сотрудников, которые в будущем будут скорректированы, что позволит повысить общую эффективность деятельности подразделений. Подробный разбор действий каждого расчёта будет произведён в рамках ближайшей школы оперативного мастерства (серия занятий с офицерами пожарной охраны, на которых они повышают квалификацию). Выявленные недостатки будут учтены при составлении планов подготовки сотрудников.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области выражает благодарность руководству ГБПУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» за предоставленное для тренировки пожарных здание.