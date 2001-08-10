Сахалинских льготников просят определиться, на что пойдут их социальные выплаты

В Сахалинской области проживает более 26 тысяч федеральных льготников — это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами и другие категории населения. Они имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ) в натуральном выражении полностью или частично (получение лекарств, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд) или в денежном эквиваленте, также полностью или частично. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда по Сахалинской области.

В нынешнем году денежный эквивалент за набор социальных услуг, полностью или частично, получают 13 тысяч 159 сахалинцев. Из них: 9 тысяч 958 человек — за весь набор социальных услуг, а 3 тысячи 201 человек — за одну или две части набора социальных услуг.

В составе набора социальных услуг федеральным льготникам предоставляются три социальные услуги:

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами. Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

От получения всего набора социальных услуг (НСУ) или отдельных его частей в натуральной форме можно отказаться, написав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области. Если вы уже подавали такое заявление и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, то нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения. Если же вы поменяете свое решение и захотите с 1 января 2019 года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появится у вас впервые, то заявление в Пенсионный фонд необходимо подать до 1 октября нынешнего года.

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России работает сервис подачи заявлений, связанных с набором социальных услуг (НСУ), а именно:

о предоставлении НСУ;

об отказе от НСУ;

о возобновлении НСУ;

об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ.

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) в 2018 году составляет 1 075,19 рубля. Из них 828,14 рубля выделяется на лекарства, 128,11 рубля — на санаторно-курортное лечение, 118,94 рубля - на проезд.