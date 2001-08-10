Дорогу к «Горному воздуху» заменят на двухполосную

На территории опережающего развития «Горный воздух» идет капитальный ремонт автодороги, соединяющей Южно-Сахалинск и среднюю площадку горнолыжного курорта. Трасса, обновляемая в рамках создания инфраструктуры ТОР, будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

В ходе ремонтных работ существующий грунтовый путь с опасными поворотами и уклонами будет заменен на двухполосную асфальтированную дорогу с тротуарами и всей необходимой инфраструктурой, которая обеспечит скоростные режимы движения автотранспорта от 30 до 40 километров в час.

Этот объект инфраструктуры является важной составляющей развития и обеспечения бесперебойной работы ТОР «Горный воздух», успешной реализации проектов, выполняемых резидентами по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Финансирование капитального ремонта автодороги ведется из бюджета Сахалинской области.

«Работы по строительству инфраструктуры на территориях опережающего развития идут с учетом заявок резидентов. К настоящему времени мы заключили основные договоры по обеспечению площадок ТОР всеми необходимыми ресурсами: водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и там, где необходимо, – тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы», – заявлял ранее генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Создание инфраструктуры для территорий опережающего развития является одной из главных задач для АО «Корпорация развития Дальнего Востока», которая решается совместно с региональными органами власти. В рамках развития инфраструктуры ТОР «Горный воздух» до 2020 года запланированы мероприятия на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Активно идет создание горнолыжных, транспортных и инженерных объектов.

ТОР «Горный воздух» создана в курортной местности Сахалинской области Постановлением Правительства России от 17 марта 2016 года. Реализация проектов в рамках ТОР «Горный воздух» направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В ТОР вошли популярная база «Горный воздух», а также два земельных участка, расположенные в Южно-Сахалинске. Среди преимуществ ТОР эксперты отмечают выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних и международных путей, наличие геотермальных ресурсов для развития бальнеологического туризма, привлекательные природные ландшафты. В настоящее врем в ТОР реализуется 16 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 20,9 млрд рублей.