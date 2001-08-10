Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2018
Сегодня 03:01
63,24|73,72|73,53
Сахалинцы выиграли три гранта федерального молодежного форума «Амур»
10:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы присоединились к акции «Свеча памяти»

Южносахалинцы присоединились к акции «Свеча памяти»

Сегодня в 4 часа утра жители Южно-Сахалинска, молодежь, студенты,  представители общественных организаций и организаций воинов-интернационалистов, силовых ведомств, а также органов власти пришли на площади Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

К собравшимся обратился заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Затем память погибших почтили минутой молчания и зажгли лампадки на пьедестале у Вечного огня мемориала советским воинам, павшим в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.

Также сегодня в 12.00 на площади Славы пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню с участием ветеранов Великой Отечественной войны.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?