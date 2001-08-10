Сахалинцев доставят на «Сахалинский триатлон» на автобусах

Накануне в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области состоялся организационный комитет. В нем приняли участие представители медицины, полиции, УВД ГИБДД, агентство ГО и ЧС, МЧС, «Экоспаса», администрация Корсакова, ЦМИ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

12 августа в островном регионе состоится одно из самых ожидаемых спортивных событий года — «Сахалинский триатлон IronSakh». Планируется, что в этом году его участниками станут более 200 триатлетов из регионов России и зарубежья.

Совещание состоялось под руководством заместителя министра спорту, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егора Умнова. Организаторы в деталях обсудили трассу, расположение парковок, доставку участников и зрителей.

- В этом году хотелось бы увидеть мероприятие совершенно другого уровня. И необходимо сделать акцент на зрителей. Потому что они могут видеть только старт и финиш. В этот раз трасса проходит таким образом, что триатлетов можно поддерживать на беговом участке. Здесь можно наблюдать за борьбой спортсменов, - рассказывает специалист министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Алексей Боженко, который, кстати, тоже является участником «Сахалинского триатлона».

Предусмотрели организаторы и то, что трасса на «Лесное озеро» будет перекрыта, и у сахалинцев не будет возможности доехать до места старта. Поэтому будет курсировать автобус для зрителей и участников.

В этом году организаторы сделали доступным регистрацию на все дисциплины как для мужчин, так и для женщин, а также включили новую дистанцию HALF 70.3 «полужелезная», которая включает в себя 1,93 км. плавания, 90,0 км. велогонки и 21,1 км бегового этапа. Без изменений остались дисциплины Суперспринт - 300 м плаванием, 8 км на велосипеде, 2 км бегом и Олимпийская (1500 м вплавь, 40 км велогонка и бег на 10 км). Дистанция HALF 70.3 является международной нормой популярных соревнований IronMan 70.3 — главного триатлона мира.

Как и прежде, мультигонка начнется с плавания на озере Тунайча. Первыми старт примут триатлеты на дистанции HALF 70.3. Вслед за ними стартуют остальные участники.

Организаторы отмечают, что регистрация и участие в триатлоне являются платными. Все участники получат стартовый пакет, в котором будет находиться брендированный мешок для одежды, сувенирная футболка, плавательная шапочка, номер участника, пояс, для крепления номера. Стоимость зависит от дистанции. Регистрация для участия уже доступна по ссылке https://russiarunning.com/event/ironsakh2018.

- К Сахалинскому триатлоном проявили интерес на Всероссийском уровне. В этом году к нам приезжают специалисты RussianRunning – это организация, которая на своей площадке проводит различные соревнования международного и Всероссийского уровня. Их судьи готовы привезти свое оборудование и приехать на Сахалин для хронометража мероприятия. Также мы планируем, что благодаря их площадке, к нам приедут спортсмены из других регионов страны, - рассказывает главный секретарь соревнований Антон Воротыляк. Очень много спортсменов, которые отслеживают такие соревнования, особенно их интересуют такие дистанции как IronMan.

Организаторы отмечают, что участникам необходимо пройти медицинский осмотр и получить справку. Это можно сделать в физкультурном диспансере или у терапевта.