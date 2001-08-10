«Сахалин-2008» примет участие в отборочном этапе фестиваля «Загрузи себя футболом»

Сегодня в Хабаровске начинается отборочный этап всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом». На победу будут претендовать десять команд. В футбол «загрузятся» мальчишки 2008 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Турнир начнется с групповой стадии. В подгруппу «А» включены «СКА-Хабаровск-2009», «Локомотив» (Вяземский), «Заря» (Хабаровск), РСДЮФШ (Якутск), «СКА-Хабаровск-2008».

В подгруппе «Б» выступят «Луч-Энергия» (Владивосток), «Легион» (Хабаровск), «Коловрат» (Хабаровский район), «Юные армейцы» (Хабаровск) и ОГАУ «ФК «Сахалин».

Островной регион на турнире представит команда мальчиков 2008 г.р. под руководством тренера Дмитрия Тютюнникова.

Сегодня «Сахалин-2008» сыграет два матча. В 12:50 – с «Лучом-Энергией», в 14:30 – с «Коловратом».

23 июня островитян ждут матчи с «Юными армейцами» (11:50) и «Легионом» (14:30).

На воскресенье, 24 июня запланированы полуфиналы, а также стыковые матчи за 9-е, 7-е, 5-е, 3-е и 1-е место.