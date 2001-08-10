Реабилитационное отделение областного наркологического диспансера в Вахрушеве принимает первых пациентов

Это первое в островном регионе медицинское учреждение, ориентированное на восстановление и адаптацию человека после лечения от наркозависимости. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

До этого пройти реабилитацию можно было только на нескольких койках диспансера после основного курса лечения. Врачи отмечают, что этого количества было недостаточно. Кроме того, такая терапия не всегда была эффективной из-за совместных контактов поступающих пациентов и тех, кто идет на выздоровление.

- Часто новые пациенты ведут разговоры о своей прежней жизни. Это очень сильно подавляет волю излечивающихся. Необходимо разделять потоки таких больных. Лечение в наркодиспансере заключается в снижении физических проявлений болезни, а во время реабилитации больше внимания уделяется психологической составляющей, избавлению от остаточной тяги к запретным веществам. Терапия направлена на общее восстановление организма и утраченных навыков, адаптацию к внешней среде, - рассказывает и. о. главного врача наркологического диспансера Анатолий Байдраков.

В Сахалинской области зарегистрировано 6500 человек – наркозависимых и потребителей наркотических средств, состоящих на учете в диспансере. Главное условие для госпитализации - добровольное согласие и желание самого пациента избавиться от пагубного пристрастия. По данным специалистов, у 40% из числа всех начавших лечение возникает устойчивый стимул к дальнейшей реабилитации. Один из пациентов реабилитационного центра - житель Южно-Сахалинска Валерий. На лечение в Вахрушев он приехал всего два дня назад.

- Два года принимал внутривенные вещества. Начал в компании друзей, после нескольких раз остановиться уже не смог. Больше так жить не хочу. До этого была профессия, работал. Сейчас ничего нет. Сам я не смог с этим побороться,- рассказывает свою историю Валерий. - Лечение в наркодиспансере укрепило мысль покончить с таким образом жизни. На реабилитацию приехал с желанием окончательно избавиться от наркотиков.

Условия в реабилитационном центре максимально соответствуют целям лечения – свежий воздух, удаленность от основных магистралей и соблазнов большого города, проживание в просторных двухместных палатах. Один из принципов лечения - самообслуживание и трудотерапия.

- Мы прививаем им мысль, что необходимо работать, а не праздно проводить время. Подъем здесь всегда в 6.30 утра, чтобы пациенты привыкли к распорядку. День расписан по часам - лечебные процедуры, физиотерапия, физические занятия на тренажерах, восстановительные занятия в комнате релаксации, - знакомит с распорядком дня и особенностями лечения заведующий реабилитационным отделением Антон Манохин.

К открытию реабилитационного центра здание капитально отремонтировано, заменены все системы коммуникаций, вентиляции, установлено лечебное оборудование и обустроен пищеблок. В штате сотрудников – нарколог- психолог, психотерапевт, специалисты по физиолечению, лечебной физкультуре. В ближайшее время будет выполнен комплекс работ по благоустройству прилегающей территории. Также в планах - разбить небольшое огородное хозяйство - для организации занятий пациентов и пополнения рациона витаминами.

Ежегодно в регионе реабилитационную помощь получают около 500 ранее наркозависимых человек. Курс лечения длится до двух месяцев. После его завершения человек возвращается в свою среду. Для большинства таких пациентов требуется психотерапевтическая поддержка, специальные условия, направленные на саморазвитие, чтобы не вернуться к прежнему образу жизни.

Помимо пациентов с наркотической зависимостью специалисты готовы принимать на реабилитацию и больных, желающих избавиться от тяги спиртному - после основного этапа лечения в диспансере. Врачи призывают не откладывать визит к врачу, если не удаётся самостоятельно справиться с пагубными привычками. Записаться на приём к специалисту можно по телефону(4242) 760882.