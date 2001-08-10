В Южно-Сахалинске состоялся общегородской выпускной бал

На площади Ленина Южно-Сахалинска собрались выпускники всех городских школ, их родители и педагоги, чтобы вместе торжественно отметить окончание школы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В этом году из школ городского округа вышли 1101 выпускник. Все они приняли участие в общегородском выпускном. Под аплодисменты вчерашние школьники последний раз прошли всем классом парами, чтобы занять почетные места на площади. Традиционно главным событием общегородского выпускного становится флешмоб «Вальс выпускников». И в этом году молодые люди закружились в танце. Движения они долго оттачивали в своих школах, чтобы потом здесь на площади все выпускники станцевали синхронно.

- Эмоции зашкаливают. Уже скоро мы все разъедемся, чтобы получать профессию, поэтому здорово, что сегодня мы здесь можем отметить наш праздник всем городом, - делится настроением выпускница кадетской школы Елизавета.

- Атмосфера сегодня объединяющая. На мой взгляд, общегородской бал - хороший формат для проведения выпускного. Мы все рады за своих детей и у них настроение отличное, - говорит классный руководитель 11 А класса школы №22 Наталья Бумагина. - Многие, конечно, планируют поступать в вузы на материке, но все обещали вернуться.

С торжественным событием выпускников поздравили руководители области и города. Губернатор Олег Кожемяко, особо отметил тех, кто показал высокие результаты по ЕГЭ. Кстати, на данный момент в Южно-Сахалинске 100 балов по русскому языку и истории набрали 7 человек. Мэр Сергей Надсадин пожелал выпускникам получить хорошую профессию и вернуться в Южно-Сахалинск, чтобы продолжать развивать город. Слова благодарности за бесценный вклад в воспитание нового поколения южносахалинцев мэр адресовал педагогам и родителям.

Продолжился вечер дискотекой. Под песни приглашенных артистов активно, чтобы не замерзнуть, танцевали, те кого не испугала холодная погода. Завершит общегородской выпускной бал праздничный фейерверк.