В Южно-Сахалинске состоялся общегородской выпускной бал
На площади Ленина Южно-Сахалинска собрались выпускники всех городских школ, их родители и педагоги, чтобы вместе торжественно отметить окончание школы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В этом году из школ городского округа вышли 1101 выпускник. Все они приняли участие в общегородском выпускном. Под аплодисменты вчерашние школьники последний раз прошли всем классом парами, чтобы занять почетные места на площади. Традиционно главным событием общегородского выпускного становится флешмоб «Вальс выпускников». И в этом году молодые люди закружились в танце. Движения они долго оттачивали в своих школах, чтобы потом здесь на площади все выпускники станцевали синхронно.
- Эмоции зашкаливают. Уже скоро мы все разъедемся, чтобы получать профессию, поэтому здорово, что сегодня мы здесь можем отметить наш праздник всем городом, - делится настроением выпускница кадетской школы Елизавета.
- Атмосфера сегодня объединяющая. На мой взгляд, общегородской бал - хороший формат для проведения выпускного. Мы все рады за своих детей и у них настроение отличное, - говорит классный руководитель 11 А класса школы №22 Наталья Бумагина. - Многие, конечно, планируют поступать в вузы на материке, но все обещали вернуться.
С торжественным событием выпускников поздравили руководители области и города. Губернатор Олег Кожемяко, особо отметил тех, кто показал высокие результаты по ЕГЭ. Кстати, на данный момент в Южно-Сахалинске 100 балов по русскому языку и истории набрали 7 человек. Мэр Сергей Надсадин пожелал выпускникам получить хорошую профессию и вернуться в Южно-Сахалинск, чтобы продолжать развивать город. Слова благодарности за бесценный вклад в воспитание нового поколения южносахалинцев мэр адресовал педагогам и родителям.
Продолжился вечер дискотекой. Под песни приглашенных артистов активно, чтобы не замерзнуть, танцевали, те кого не испугала холодная погода. Завершит общегородской выпускной бал праздничный фейерверк.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:58 Сегодня Турчак заявил о запуске конкурса социальных проектов первичных отделений «Единой России»
11:49 Сегодня Спортсмены из Долинска выиграли областной этап летних сельских спортивных игр
- 11:58 Сегодня Руководителем корпоративного бизнеса ВТБ на Сахалине назначен Станислав Медзиновский
- 11:53 Сегодня «Кристалл» приглашает южносахалинцев на просмотр футбольного матча Россия-Уругвай
17:25 19 Июня В Сахалинском медколледже прошло пожарно-тактическое учение
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
- 11:18 19 Июня На мараловой ферме в Новиково родились оленята
10:04 18 Июня Дополнительные корпуса возводят на территориях три учебных учреждений Южно-Сахалинска
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
11:01 28 Мая Сахалинские студенты и профильные специалисты смогут проходить стажировку в Индии
09:00 28 Мая На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
17:24 4 Июня Сахалинские депутаты единогласно поддержали строительство моста на материк
Выбор редакции
- 15:52 Сегодня В Южно-Сахалинске отметили многонациональный праздник Сабантуй
- 15:45 Сегодня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
- 14:29 Сегодня В Южно-Сахалинске прошла легкоатлетическая эстафета «Я выбираю бег»
- 12:12 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялся общегородской выпускной бал
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?