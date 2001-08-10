На Сахалине районные чиновники срывают сроки строительства социальных объектов
Возведение 10 значимых для жителей сооружений, среди которых две школы, городская баня, котельная, жилые дома и инженерные сети в этом году вопреки планам так и не началось в трех районах области – Охинском, Ногликском и Тымовском. Об этом ТИА «Острова» рассказал пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Причина – организационные провалы местных администраций, которые даже при наличии мощного бюджетного финансирования не смогли должным образом выстроить подготовительную работу. За полгода эти муниципалитеты не использовали ни одного рубля, которые выделяются на стройки в рамках областной адресной инвестиционной программы. Накануне их главы подверглись жесткой критике на селекторном совещании с губернатором.
Так, жители Ноглик рискуют не получить в 2019-ом долгожданную новую школу на 300 мест. Стройка должна была начаться в этом году. Но местные чиновники пока еще только готовят документы по обоснованию инвестиций. Далее - долгое проектирование и подготовка площадки – как выяснилось на выбранном под размещение важного социального объекта месте еще предстоит снести четыре ветхих сооружения.
Под вопросом в северном поселке также - своевременная реконструкция системы водоотведения, ввод модульной котельной и жилого дома.
Не лучшим образом обстоят дела и в соседнем Охинском районе. Там на новый виток вышла уже многолетняя история, связанная со строительством городской бани, которую просят жители. Муниципальная администрация назвала очередной срок появления объекта – конец этого года. Запастись терпением, вероятно, придется и тем охинцам, которые ожидают реконструкции городского стадиона. Несмотря на наличие проектной документации и уже выбранной подрядной организации, работы на объекте пока не начались.
- Конечно, освоения бюджетных средств у нас пока нет, ну подрядчик готов зайти на стадион 25 июня, если, конечно, не помешают наши охинские дожди, - звучит неопределенность в голосе мэра Сергея Гусева на рабочем совещании с губернатором.
- А когда получили областные деньги на стадион? – уточняет Олег Кожемяко.
- В марте месяце, - после небольшой паузы отвечает градоначальник.
Похожая ситуация сложилась и в Тымовском районе. Выделены деньги, но строительство школы-детского сада так и не стартовало. Учреждение рассчитано на 235 мест для школьников и еще на 60 – для ребят дошкольного возраста.
Всего же из более, чем 200 объектов областной адресной инвестиционной программы по 39 допущены отставания от графиков.
- Можно констатировать, что в Охе, Ногликах и Тымовском реализация программы провалена – ничего не сделано за полгода. Такая ситуация, в первую очередь, говорит о неудовлетворительной работе руководителей муниципальных образований. От бездействия районных чиновников пострадают обычные жители, которые уже давно ждут школ, стадионов, жилья, новых инженерных коммуникаций и других значимых объектов, с вводом которых меняется само качество жизни в сахалинской глубинке. Средства на эти цели – более 22 миллиардов рублей – были выделены на основании заявок из районов. Оставалось только ими грамотно распорядится. Но и этого сделано не было. Наказы жителей, установки руководства страны и области грубо проигнорированы. Считаю, что виновные в срыве программных мероприятий должны быть наказаны, вплоть до принятия кадровых решений, - сказал, подводя итог обсуждению вопроса, Олег Кожемяко.
Он также добавил, что в дальнейшем средства районам будут выделяться с учетом их предыдущего опыта использования.
– Нам зачастую приходится идти навстречу пожеланиям мэров, «отрывать» средства от строек в других муниципалитетах, которые более успешно справляются со своими задачами. И при этом в ноябре многие руководители разводят руками – мол не успели освоить. В результате, деньги не приносят пользу ни этому району, ни другим, - отметил губернатор.
В проблемных Охинском, Ногликском и Тымовском городских округах региональные власти возьмут под особый контроль ход реализации областной инвестиционной программы. Чтобы исправить ситуацию, в местных администрациях назначат ответственных за возведение каждого программного объекта. Ежедневно в региональное правительство будут предоставляться отчеты с фотографиями объектов, на которых виден весь рабочий процесс и количество занятых на стройплощадках.
В дальнейшем такой усиленный контроль позволит эффективнее использовать средства федерального бюджета, которые вскоре начнут поступать на сахалинские стройки.
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