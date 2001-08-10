Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июня 2018
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15:45, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс

На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс

Такое поручение на расширенном заседании регионального правительства дал губернатор Олег Кожемяко. Он поставил задачу в сжатые сроки разработать проекты предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами и определить места под их строительство. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

Ежегодно в Сахалинской области образуется 250 тысяч тонн отходов, появляется 500 стихийных свалок, а действующие полигоны близки к полному заполнению, их эксплуатация должна быть прекращена. Об  этом рассказала исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Надежда Мошенцева.

Проблему предложено решать комплексно и поэтапно – на островах должна появиться современная система обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2024 году планируется построить целый ряд объектов. Это 7 современных полигонов с мусоросортировочными линиями – в Охинском, Ногликском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Углегорском и Корсаковском районах и 8 комплексов по сжиганию отходов с предварительной сортировкой -  в Холмске, Невельске, Долинске, Томари, Северо-Курильске, Курильске, Южно-Курильске и селе Малокурильском на острове Шикотан.

На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс. Ежегодно предприятие будет перерабатывать до 200 тысяч тонн в год отходов, поступающих из Южно-Сахалинска и Анивского района.  

- Среди первоочередных задач – в самое ближайшее время ввести в эксплуатацию первую очередь нового полигона для утилизации мусора из областного центра. Как ожидается, он начнет принимать брикетированные отходы с начала 2019 года. Будет приобретаться и специализированная техника для перевозки таких грузов – 20 машин на газомоторном топливе для Южно-Сахалинска и еще столько же на дизельном топливе для Невельска, Углегорска, Холмска, Макарова и Александровск-Сахалинского, - сказала Надежда Мошенцева. – Со следующего года также рассчитываем начать возведение полигонов с сортировкой мусора в 4 районах. На Курильских островах будут создаваться 4 комплекса термической обработки мусора.

Для организации современной системы обращения с отходами власти региона намерены привлечь и бизнес. На это предложение уже откликнулись несколько островных компаний. 

- Мы готовы принять участие в аукционах на оказание услуг по транспортировке отходов, а также в строительстве мусосортировочного или мусоросжигательного комплексов, - в частности, отметил Сергей Дегтярев, генеральный директор ООО «Эко-шельф». 

Власти региона, сообщили на заседании, окажут помощь таким предприятиям. Будут стимулироваться и проекты по переработке вторичного сырья – пластмассы, макулатуры и автомобильных шин. Новые производства могут появиться на территории Корсаковского района, которая вошла в состав свободного порта Владивосток и предоставляет инвесторам ряд льгот.

– Предприниматели получают там хорошую возможность для размещения своих производств при государственной поддержке. Скажем, из отсортированного пластика, которого на острове в достатке, можно делать востребованную рынком продукцию. Более того, мы готовы субсидировать эти направления на первом этапе их реализации, – отметил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.

– Вопрос переработки коммунальных отходов сегодня – один из самых актуальных для Сахалинской области. Считаю, что он уже давно перезрел. В этом году необходимо приступить к проектированию новых мусороперерабатывающих заводов, определить условия конкурсных процедур, провести все подготовительные процедуры, чтобы уже в 2019 году начать строительство целой сети таких предприятий в районах Сахалина и Курил, -  подвел итог обсуждению темы губернатор Олег Кожемяко.

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