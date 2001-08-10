Такое поручение на расширенном заседании регионального правительства дал губернатор Олег Кожемяко. Он поставил задачу в сжатые сроки разработать проекты предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами и определить места под их строительство. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

Ежегодно в Сахалинской области образуется 250 тысяч тонн отходов, появляется 500 стихийных свалок, а действующие полигоны близки к полному заполнению, их эксплуатация должна быть прекращена. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Надежда Мошенцева.

Проблему предложено решать комплексно и поэтапно – на островах должна появиться современная система обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2024 году планируется построить целый ряд объектов. Это 7 современных полигонов с мусоросортировочными линиями – в Охинском, Ногликском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Углегорском и Корсаковском районах и 8 комплексов по сжиганию отходов с предварительной сортировкой - в Холмске, Невельске, Долинске, Томари, Северо-Курильске, Курильске, Южно-Курильске и селе Малокурильском на острове Шикотан.

На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс. Ежегодно предприятие будет перерабатывать до 200 тысяч тонн в год отходов, поступающих из Южно-Сахалинска и Анивского района.

- Среди первоочередных задач – в самое ближайшее время ввести в эксплуатацию первую очередь нового полигона для утилизации мусора из областного центра. Как ожидается, он начнет принимать брикетированные отходы с начала 2019 года. Будет приобретаться и специализированная техника для перевозки таких грузов – 20 машин на газомоторном топливе для Южно-Сахалинска и еще столько же на дизельном топливе для Невельска, Углегорска, Холмска, Макарова и Александровск-Сахалинского, - сказала Надежда Мошенцева. – Со следующего года также рассчитываем начать возведение полигонов с сортировкой мусора в 4 районах. На Курильских островах будут создаваться 4 комплекса термической обработки мусора.

Для организации современной системы обращения с отходами власти региона намерены привлечь и бизнес. На это предложение уже откликнулись несколько островных компаний.

- Мы готовы принять участие в аукционах на оказание услуг по транспортировке отходов, а также в строительстве мусосортировочного или мусоросжигательного комплексов, - в частности, отметил Сергей Дегтярев, генеральный директор ООО «Эко-шельф».

Власти региона, сообщили на заседании, окажут помощь таким предприятиям. Будут стимулироваться и проекты по переработке вторичного сырья – пластмассы, макулатуры и автомобильных шин. Новые производства могут появиться на территории Корсаковского района, которая вошла в состав свободного порта Владивосток и предоставляет инвесторам ряд льгот.

– Предприниматели получают там хорошую возможность для размещения своих производств при государственной поддержке. Скажем, из отсортированного пластика, которого на острове в достатке, можно делать востребованную рынком продукцию. Более того, мы готовы субсидировать эти направления на первом этапе их реализации, – отметил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.

– Вопрос переработки коммунальных отходов сегодня – один из самых актуальных для Сахалинской области. Считаю, что он уже давно перезрел. В этом году необходимо приступить к проектированию новых мусороперерабатывающих заводов, определить условия конкурсных процедур, провести все подготовительные процедуры, чтобы уже в 2019 году начать строительство целой сети таких предприятий в районах Сахалина и Курил, - подвел итог обсуждению темы губернатор Олег Кожемяко.