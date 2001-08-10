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15:48, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске временно ограничат движение транспорта на некоторых улицах
В Южно-Сахалинске продолжается ремонт улично-дорожной сети. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и пешеходов, подрядчики стараются выполнять работу без перекрытий, где это возможно. Исключение — периоды укладки дорожного покрытия, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
На 25 июня ремонтные работы с полным перекрытием ведутся на следующих участках:
- ул. Фархутдинова от пр. Мира до ул. Ленина (срок сдачи объекта - 01.09.2019);
- ул. Больничная от ул. Комсомольской до ул. Горького (срок сдачи объекта - 01.09.2018);
- ул. Чехова от ул. Поповича до пр. Победы (срок сдачи объекта - 01.09.2018);
- ул. Амурская от Коммунистического пр. до ул. Карла Маркса (срок сдачи объекта - 10.07.2018).
Временные ограничения для движения транспорта действуют:
- ул. Комсомольская от ул. Сахалинской до Коммунистического пр. (срок сдачи объекта - 15.09.2018). С 06.00 23 июня и до 23.00 27 июня, двигаясь по Компроспекту вниз (с востока на запад), автомобилисты не смогут пересечь перекресток с ул. Комсомольской (непосредственно место ремонтных работ). Кроме того, для тех, кто едет по ул. Комсомольской с юга на север, будут запрещены проезд прямо (на север) и поворот налево (на запад). Также будет запрещен левый поворот для тех, кто двигается с запада на север. В остальных направлениях проследовать можно будет с минимальными ограничениями - по зауженным полосам. Объезд ремонтируемого участка - по пер. Алтайскому;
- ул. Сахалинская от моста через р. Сусую до ул. Лермонтова (срок сдачи объекта - 01.08.2018). С 23 по 25 июня включительно движение в районе пересечения с ул. Проточной невозможно по 2 северным полосам ул. Сахалинской. Объезд осуществляется по ул. Матросова и ул. 1905 года. В ближайшие дни по аналогичной схеме ограничат движение по 2 южным полосам.
В обычном режиме (по всем полосам) проезд осуществляется на ремонтируемых участках:
- ул. Буюклы от пр. Мира до ул. Дзержинского (срок сдачи объекта - 01.08.2018);
- ул. Амурская от пр. Победы до ул. Пограничной (срок сдачи объекта - 01.08.2018);
- ул. Есенина от ул. Комсомольской до ул. Горького (срок сдачи объекта - 01.08.2018);
- ул. Западная от ул. Сахалинской до ул. Карпатской (срок сдачи объекта — 15.07.2018).
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