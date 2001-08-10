В Южно-Сахалинске отметили многонациональный праздник Сабантуй
В областной столице с размахом отметили праздник труда, культуры и спорта «Сахалинский Сабантуй-2018», организованный региональной национально-культурной автономией татар. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Народные гуляния, развернувшиеся на стадионе «Спартак», объединили более тысячи жителей и гостей Южно-Сахалинска, которые смогли попробовать национальные угощения, послушать народные песни, поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах.
Мероприятие началось с торжественного шествия. Представители диаспор в национальных костюмах проследовали по стадиону к главной сцене, где в своем приветственном слове почетные гости праздника губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравили собравшихся и отметили, что Сахалинский Сабантуй ежегодно объединяет сотни горожан и укрепляет добрососедские отношения между жителями мультикультурного островного региона.
- Я поздравляю всех с этим многовековым праздником! Он призывает нас уважать труд, почитать родителей, бережно относиться к семье и, конечно, любить свою Родину. Эти ценности близки и понятны человеку любой национальности - а в Южно-Сахалинске проживают представители более 40 народностей - и поэтому Сабантуй пользуется такой любовью у южносахалинцев и гостей города, - сказал Сергей Надсадин и пожелал всем отличного настроения.
После торжественного открытия началась самая яркая и зрелищная часть праздника. Насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов Сахалинской области, ДФО и артистов из Казани. Артисты представили свои лучшие номера. Зажигательные танцы и пляски, исполнение национальных песен никого не оставили равнодушными.
Гости мероприятия с удовольствием пробовали блюда национальных кухонь: сладкий «чак-чак», ароматный плов, шашлык, эчпочмак и другие вкусные угощения. Также горожане смогли приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, познакомиться с литературой на татарском языке и полюбоваться выставкой народных ремесел. Большой интерес у зрителей вызвали традиционные поединки юношей в поясной борьбе Куреш.
Веселые гуляния продлятся до самого вечера. В завершении мероприятия состоится церемония награждения победителей конных состязаний, которые проходили днем ранее в планировочном районе Ново-Александровск.
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