Анонимное консультирование и тестирование проведут в Южно-Сахалинске в День борьбы с наркоманией

В Южно-Сахалинске проходят мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который отмечается 26 июня. В образовательных учреждениях города проводятся тематические конкурсы и лекции, а во вторник всех желающих ждут на день открытых дверей в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Почти 30 миллионов человек во всем мире страдают от физических расстройств, связанных с употреблением наркотиков. Статистика наркомании в России показывает, что только 6% всех наркозависимых излечиваются. А около 100 тысяч человек в год умирают от последствий, связанных с потреблением наркотиков. Чаще всего жертвами пагубной зависимости становятся молодые люди.

- В этом году Международный день борьбы с наркоманией проходит под девизом «Давайте строить нашу жизнь, наше общество, наши личности без наркотиков!» Сегодня появилась опасная тенденция - наркомания стремительно молодеет, дети уже в 12 лет первый раз пробуют психоактивные вещества. Поэтому наша главная задача - настроить молодежь, и особенно подростков из группы риска, на здоровый образ жизни, занятия спортом, физкультурой, увлечь их хобби и секциями, помочь найти себя, - рассказывает об акции заместитель главного врача ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» Елена Столярова.

Медицинскими работниками, специалистами профилактики, департаментом образования Южно-Сахалинска подготовлен ряд мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией. Это книжные выставки, круглые столы, информационные часы и лекции, трансляция видеороликов и раздача флаеров, проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий на пришкольных оздоровительных площадках, в лагерях отдыха, спортивных и культурных учреждениях.

К пропаганде здорового образа жизни ежегодно подключаются и клубные формирования Южно-Сахалинска, которые совместно со специалистами здравоохранения и правоохранительными органами ведут просветительско-разъяснительную работу по данной тематике. В клубах по месту жительства подготовлена профилактическая программа с конкурсами рисунков, игровыми мероприятиями, профилактическими беседами.

Так, сегодня для воспитанников оздоровительного лагеря на базе кадетской школы специалисты центра медицинской профилактики и наркодиспансера организовали акцию с веселыми стартами, тематической викториной. Ребят познакомили с принципами здорового образа жизни. Врач-нарколог провела беседу о наркомании и ее опасных последствиях. В ходе мероприятия также озвучили итоги конкурса рисунков на антинаркотичекую тематику, который состоялся накануне, к участию было заявлено 30 работ.

- Ежегодно ко Дню борьбы с наркоманией мы готовим большую программу, в этот раз мы организуем бесплатное тестирование и консультирование для всех желающих,- приглашает горожан психиатр-нарколог Сахалинского областного наркологического диспансера Тамара Ничипоренко. - Мы ждем не только людей с зависимостью, но и всех, кто заботится о своем здоровье или хочет помочь близким, столкнувшимся с пагубным пристрастием к наркотикам.

Сахалинский областной наркологический диспансер 26 июня проведет день открытых дверей в отделении профилактики по адресу: ул. Горького, 12а. Здесь пройдет акция, подготовленная специалистами диспансера, при поддержке волонтерского центра Южно-Сахалинска, Центра молодежных инициатив, клубов «Камин», «Альтаир» и «Данко». В 12.00 для ребят из клубов по месту жительства состоится лекция об опасности употребления наркотиков.

В ходе мероприятия волонтеры будут распространять листовки и брошюры с информационным материалом. Памятки антинаркотической направленности прохожим раздадут ростовые куклы. В здании диспансера откроется выставка о негативных последствиях употребления психоактивных веществ. Участники дня открытых дверей смогут пройти анонимное тестирование и получить бесплатную консультацию врача-нарколога. Время проведения консультаций и тестирования в наркодиспансере - с 9.00 в 17.00. Вход свободный.

Одновременно с 14.30 будет работать выездная бригада специалистов из числа врачей детской поликлиники, наркологического диспансера, комиссии по делам несовершеннолетних и УМВД Сахалинской области, а также управления общественной безопасности и контроля администрации города, которые проведут акцию на четырех площадках. Первым пунктом станет площадь Ленина, далее специалисты отправятся на площади Победы и Славы, завершится акция в городском парке. В случае дождя мероприятие пройдет ТРК «Сити Молл».