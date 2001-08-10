Золотые медали в 2018 году получили более 80 выпускников школ Южно-Сахалинска
Торжественная церемония чествования золотых медалистов «Выпускник-2018» прошла в ДК «Родина». В этом году высшую награду за успехи в учебе получило беспрецедентное число выпускников - 82 учащихся из 18 школ, гимназий и лицеев областного центра. Поддержать ребят пришли педагоги, родители и друзья, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Вчерашних школьников и будущих абитуриентов поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин:
- Сегодняшнее событие поистине можно назвать триумфом городской системы образования и трудолюбия детей и взрослых, ведь никогда прежде школы областного центра не выпускали такое количество медалистов! В 2015 году награды высшей пробы получили 46 ребят, в 2016-м - 41, в 2017-м - 57, а в этом - 82. Это прежде всего ваше собственное достижение. Вы доказали себе, что можете преодолеть многое, ведь золотая медаль - серьезный результат. Все вы пример того, как природная одаренность, помноженная на силу характера, помогает добиться значительных результатов. Я восхищен и горжусь вами!
К поздравлениям присоединилась первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна, пожелавшая ребятам настойчивости в достижении целей, оптимизма и удачи в преодолении жизненных трудностей. Отдельные слова благодарности она адресовала родителям выпускников:
- К сожалению, сегодня не вручаются медали родителям за успех в воспитании детей. Но, думаю, заработанная ребятами медаль и ваша награда тоже. Ведь только вы знаете, сколько усилий и бессонных ночей стоят за этой наградой. Большое спасибо за ваш труд!
Наибольшее число медалей «За особые успехи в учении» - 19 - в нынешнем году вручили выпускникам лицея № 1. По 8 наград удостоились учащиеся гимназии № 1 и школы № 3; по 5 - гимназии № 3, школ № 8, 30; по 4 - школ № 6, 16, гимназии № 2 и лицея № 2; по 3 - школ № 11, 23, 26; по 2 - Восточной гимназии и школы № 22; по 1 - школы № 19, 32, 34. По окончании были сделаны памятные фотографии.
Затем начальник департамента образования Анастасия Киктева вручила наградные листы 11 выпускникам, получившим 100 баллов по итогам проведения ЕГЭ, и победителям всероссийских олимпиад и соревнований.
Стоит отметить, что высшие баллы южно-сахалинские выпускники получили на экзаменах по истории (школа № 22, лицей № 1) и русскому языку (гимназии № 1, 2, лицеи № 1, 2). Победителем Всероссийской олимпиады школьников по литературе стал ученик лицея № 2, а лучшими среди спортсменов - мастер спорта по настольному теннису (школа № 16), кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе (школа № 6) и неоднократный чемпион первенства Сахалинской области по баскетболу (школа № 23).
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