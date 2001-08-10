Благотворительный концерт пройдет в Южно-Сахалинске
Благотворительная акция пройдет 28 июня в рамках празднования Дня молодежи. На площади, перед сахалинским международным театральным центром им. А. П. Чехова планируют устроить настоящий праздник. Главная цель акции – собрать необходимые средства на лечение Антона Касьяна. Об этом ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив.
Как стало известно, четырехлетний мальчик нуждается в срочном курсе реабилитации и аудиотерапии. Диагноз Антона - грубая задержка психоречевого развития с эмоционально-волевыми нарушениями. Из-за своей болезни, малыш не способен приобрести необходимые навыки. На прохождения оздоровительного курса необходимо 450 тысяч рублей. Всех неравнодушных и желающих помочь, организаторы ждут в четверг вечером у драматического театра.
Благотворительный концерт начнется в 18.00. Юных гостей мероприятия порадуют аквагрим, твистинг (фигуры из воздушных шаров), и занимательные опыты. Добрую и веселую атмосферу поддержат волонтеры, переодевшись в мультяшных персонажей.
На развлекательной площадке заработают сразу несколько выставок с сувенирной продукцией, здесь же мастера рукоделия проведут мастер-класс по изготовлению поделок и бижутерии.
В течение вечера активисты проведут аукцион, где можно будет выиграть ценные призы. Центр йоги «Лотос» подарит победителям торгов сертификаты на занятия, а Школа «Islanders School» обещает бесплатное обучение серфингу.
Любимые рок-хиты в праздничный вечер сахалинцы услышат в исполнении «Вольных музыкантов». Площадки с сувенирной продукцией и кондитерскими изделиями также будут работать на благо Антона. Выручка, которую они сумеют сделать пойдет на курс реабилитации в г. Санкт-Петербург.
Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону: 312681 (МБУ «Центр молодежных инициатив).
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