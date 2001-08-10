На Сахалине начнут оказывать специализированную медицинскую помощь возрастным пациентам

В этом году в больницах островного региона откроются первые 13 гериатрических коек, которые предназначены для лечения болезней у людей пожилого и старческого возраста. Такую информацию озвучили на заседании областного совета по делам инвалидов и ветеранов. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция к росту продолжительности жизни островитян. Вместе с этим увеличивается и количество пожилых людей, что ставит перед врачебным сообществом задачи по продлению активного долголетия. В Сахалинской области планируется внедрить новый подход к лечению возрастных заболеваний.

- В этом году мы намерены открыть первые 9 гериатрических коек в городской больнице имени Анкудинова и по две койки - в Холмской и Корсаковской центральных районных больницах, - сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Золоедова. – Болезни пожилых людей можно объединить в несколько комплексов – например, заболевания опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы. Показатели здоровья при одном диагнозе у молодого и пожилого человека существенно отличаются и требуют разных подходов к лечению. Оказывать медицинскую помощь таким пациентам должны врачи со специальной подготовкой. Уже в этом сразу несколько сахалинских специалистов пройдут обучение по профилю «Гериатрия».

В Сахалинской области сегодня действуют и другие меры поддержки людей старшего поколения. Например, это право на бесплатное зубопротезирование, которым в этом году воспользовались 1 207 человек. Особое внимание уделяется вопросу лекарственного обеспечения маломобильных граждан. В регионе проживает более 2 тысяч человек – инвалидов и участников Великой Отечественной войны, одиноких людей пожилого возраста. В тех районах, где отсутствуют подразделения центра социального обслуживания населения, доставка медикаментов осуществляется специалистами фельдшерско-акушерских пунктов.

В удаленных селах также организованы выездные формы работы медиков. Во всех учреждениях здравоохранения действуют графики, по которым в каждом населенном пункте ежемесячно организуются приемы узких специалистов, при необходимости они совершают обходы людей с ограниченными возможностями. В помощь врачам в регионе приобретено 11 диагностических комплексов, 8 передвижных флюорографов и 2 стоматологических автобуса.