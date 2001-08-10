В Южно-Сахалинске обсудили методы помощи тяжелобольным детям

Вопрос лечения и реабилитации тяжелобольных детей сегодня рассматривался в областной думе с участием представителей органов исполнительной власти, средств массовой информации, общественных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

В настоящее время министерством здравоохранения РФ утвержден порядок направления пациентов для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Согласно установленному порядку, отбор больных производится на основании заключений врачебной комиссии областной детской больницы, далее министерство здравоохранения Сахалинской области направляет необходимые документы, в том числе снимки, результаты анализов, в специализированную информационную систему федеральной государственной медицинской организации. После этого к процессу подключаются специалисты федеральной клиники, они определяют дату госпитализации и дальнейшие действия. За 5 месяцев этого года на лечение в медицинские центры за пределы Сахалинской области с реанимационным сопровождением эвакуировано 5 детей. За весь прошлый год – 9, в 2016 – 15. Кроме этого, высокотехнологичная медицинская помощь оказывается и в детской областной больнице по таким направлениям, как кардиология, неврология, онкология, педиатрия. В 2017 году ВМП в детской больнице оказана 117 детям.

- Случаи отказа федеральных клиник в госпитализации очень редки. Они всегда связаны с медицинскими показаниями и неблагоприятным прогнозом транспортировки и оперативного лечения. В 2016 году Правительством Сахалинской области было оказано содействие в лечении двум детям, которым было отказано федеральными центрами. Результат лечения за рубежом положительного эффекта не дал, в одном из этих случаев диагноз установить так и не удалось, в том числе зарубежным специалистам, - прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак. - Как российские, так и иностранные специалисты лечат по одинаковым международным протоколам. Но, к примеру, в некоторых клиниках за границей, на коммерческой основе возьмутся лечить даже то заболевание, которое объективно не имеет положительного прогноза, без каких-либо гарантий и ответственности.

Каждый случай возникновения тяжелого заболевания у ребенка – стрессовая ситуация для родителей, не позволяющая объективно проанализировать всю поступающую информацию о возможностях лечения. Участники совещания сошлись во мнении, что родители стучатся со своей бедой в разные двери, в итоге и общественники, и официальные органы действуют разобщенно, каждый выполняет свою задачу.

- Из 11 детей, которым жителями региона собирались средства на лечение в 2016-2018 годах, в 4 случаях родители отказались от лечения в российских клиниках и самостоятельно вывезли детей в медицинские клиники за пределы РФ, - озвучено специалистами регионального минздрава. – Узнав диагноз, некоторые родители сразу выбирают для себя путь лечения за границей, идут напрямую в СМИ с призывом о помощи, даже не обращаясь в официальные органы.

Круг вопросов помощи детям затрагивает еще несколько сторон, по которым до сих пор не найдено решения. Так, поднят вопрос о приобретении дорогостоящих лекарств пациентам с редкими заболеваниями. После установления диагноза и присвоения группы инвалидности закупка медикаментов осуществляется согласно установленным порядкам, но в переходный период (до установления инвалидности) приобретение необходимых средств ничем не регламентировано. При этом стоимость препарата может достигать миллиона рублей на один месяц.

Для решения этого и других вопросов решено создать рабочую группу, в которую войдут представители самых разных структур. Ее задачи - выработать единый подход и механизмы помощи больным детям, сокращения времени на решение оперативных вопросов, в том числе использования средств Резервного фонда Сахалинской области.