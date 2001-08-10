62,79|73,41|74,41
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:56 20 Июня Сахалинские парламентарии встретились с советником премьер-министра Японии по связям с Россией
15:30 20 Июня В Томари завершается строительство тротуара на участке улицы Антона Буюклы
- 17:27 20 Июня «Центр управления городом» за первый месяц работы помог решить почти 150 проблем в Южно-Сахалинске
10:50 20 Июня Одинадцатиклассники южно-сахалинских школ готовятся к общегородскому выпускному балу
11:01 28 Мая Сахалинские студенты и профильные специалисты смогут проходить стажировку в Индии
09:00 28 Мая На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
17:24 4 Июня Сахалинские депутаты единогласно поддержали строительство моста на материк
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
Выбор редакции
- 16:31 Вчера В Южно-Сахалинске обсудили методы помощи тяжелобольным детям
- 16:19 Вчера В ледовом дворце «Кристалл» прошла трансляция матча Уругвай - Россия
- 12:37 Вчера Во дворе областного центра появились железные зонтик и собака
- 10:29 Вчера В июле на Сахалине откроется горячая линия о безопасности детей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?