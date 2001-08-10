Больше 700 гаражей планируют вывезти в этом году с улиц Южно-Сахалинска

С начала года из Южно-Сахалинска убрали больше 150 незаконно установленных гаражей, сейчас проводятся работы по вывозу и демонтажу еще 200, дополнительно готовятся муниципальные контракты на освобождение земельных участков еще от 400 подобных объектов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Эти работы ведутся в рамках программы «Освобождение земельных участков от некапитальных гаражей, самовольно (незаконно) установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» муниципальной программы «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»

Вместе с тем, в ходе реализации указанных мероприятий администрация города сталкивается с проблемой того, что несознательные граждане, пытаясь обойти закон дважды, повторно устанавливают ранее вывезенные гаражи без правоустанавливающих документов на земельный участок.

Так, накануне в администрацию города поступило сообщение, о том, что вблизи домов №№ 225 и 227 по ул. Комсомольской неизвестные граждане самовольно устанавливают некапитальный гараж. В 2016 году по указанному адресу департаментом землепользования уже были проведены мероприятия по вывозу (демонтажу) некапитальных гаражей. На место сразу же выехали специалисты ведомства. Они установили, что на ранее освобожденном земельном участке вновь появились некапитальные гаражи. Кроме того, на месте удалось провести профилактическую беседу с жителем указанного района, который проводил работы по отсыпке земельного участка для установки некапитального гаража. О необходимости самостоятельного демонтажа (вывоза) некапитальных объектов их владельцы будут предупреждены письменно.

По истечении месяца с момента оповещения в случае не принятия мер собственником гаража, администрацией будут проведены мероприятия по демонтажу (вывозу) гаражей с последующей компенсацией расходов, понесенных муниципалитетом.

Как показывает практика, только около 20 процентов собственников своевременно реагируют на необходимость самостоятельно убрать некапитальный гараж. Остальные проявляют активность только тогда, когда объекты вывезены на муниципальную площадку для хранения, - отметили в департаменте. - Однако забрать их собственники могут только после того, как полностью компенсируют городу расходы по демонтажу и вывозу объекта.

Кроме того, Земельный кодекс Российской Федерации не предусматривает выделение земельных участков под некапитальные объекты, в том числе гаражи, соответственно получить «официальное разрешение» на размещение некапитальных гаражей в городе, т. е. на муниципальных землях, невозможно. Размещение некапитальных гаражей возможно только на земельных участках, находящихся в собственности, аренде и пользовании.

Дополнительную информацию о вывозе (демонтаже) некапитальных гаражей можно получить в департаменте землепользования города Южно-Сахалинска по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, каб. 203 и 205-В, тел. 300-678 (доб.2, 6, 8).