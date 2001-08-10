Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2018
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15:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Золотых медалистов поздравили в Холмске

Золотых медалистов поздравили в Холмске

Чествование выпускников, окончивших школу с особыми успехами в учёбе прошло в Холмске 26 июня. Золотые медали получили 24 выпускника школ района. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

С успешным завершением школьной поры ребят поздравили заместитель главы холмской администрации Юлия Рябинина, начальник управления образования Татьяна Карнаух, заместитель председателя окружного собрания депутатов Светлана Мищенко.

Родителей наградили благодарственными письмами. Творческие коллективы ЦДК подготовили для виновников торжества небольшую концертную программу.

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