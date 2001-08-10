63,14|73,60|75,47
15:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Золотых медалистов поздравили в Холмске
Чествование выпускников, окончивших школу с особыми успехами в учёбе прошло в Холмске 26 июня. Золотые медали получили 24 выпускника школ района. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
С успешным завершением школьной поры ребят поздравили заместитель главы холмской администрации Юлия Рябинина, начальник управления образования Татьяна Карнаух, заместитель председателя окружного собрания депутатов Светлана Мищенко.
Родителей наградили благодарственными письмами. Творческие коллективы ЦДК подготовили для виновников торжества небольшую концертную программу.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:22 21 Июня Восемь медалей завоевали сахалинцы на всероссийских соревнованиях по сноуборду «Дальний Восток»
14:53 21 Июня Российские сенаторы окажут поддержку властям области и Южно-Сахалинска в повышении качества жизни островитян
12:26 21 Июня В Южно-Сахалинске открылась выставка картин в честь голландских моряков
14:46 21 Июня Акция «Чистый берег» пройдет в Невельске
11:01 28 Мая Сахалинские студенты и профильные специалисты смогут проходить стажировку в Индии
09:00 28 Мая На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
17:24 4 Июня Сахалинские депутаты единогласно поддержали строительство моста на материк
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
Выбор редакции
- 17:48 Вчера Островные горнолыжники завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях
- 15:55 Вчера Летний областной фестиваль ГТО стартовал на Сахалине
- 15:25 Вчера Больше 700 гаражей планируют вывезти в этом году с улиц Южно-Сахалинска
- 14:38 Вчера В турнире по грэпплингу сахалинские борцы заняли призовые места
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?