В Южно-Сахалинске приступили к ремонту дворов

Работы по капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам начались в областном центре. Всего в нынешнем году планируется обновить 23 двора. Это территории 73 многоквартирных домов. Общая площадь благоустройства составит 214 тысяч квадратных метров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Строительно-монтажные работы включают полную замену основания, а также укладку нового асфальтобетона, замену бордюрных камней, обустройство газонов, установку детских и спортивных площадок.

Сегодня работы ведутся по 11 объектам: ул. Комсомольская, 283а, 283в, 285, 285-б, 285в; ул. Емельянова, 37, 39, 39а, 41а и ул. Ленина, 327-б; ул. Комсомольская, 245, 245-б, 245в, 251, 251а, 251-б; ул. Горького, 20; ул. Поповича, 21; пр. Мира, 197, 197а и ул. Пограничная, 24, 26, 28; ул. Украинская, 17-б; ул. 2-я Железнодорожная, 41; ул. 2-я Красносельская, 28, 28-б; ул. Есенина, 42, 42а, 44, 48; ул. Ленина, 489, 489а.

Так, к началу августа основательно преобразится дворовая территория по ул. Комсомольской, 245. Здесь появится двор-сквер. Изначально на этом месте планировалась точечная застройка. Однако жители близлежащих домов выступили категорически против строительства и просили муниципалитет обустроить здесь место для отдыха. Администрация областного центра разработала альтернативное решение, которое удовлетворило и застройщика, и жителей.

- Общая площадь объекта - порядка 5 тыс. кв. метров. Сейчас ведется укладка бордюрного камня и подготовка под асфальтирование. К сожалению, пока погодные условия не позволяют приступить к другим видам работ. Но отставания от графика нет. Сдать планируем в срок. По окончании работ здесь будут обустроены 3 детские и 1 спортивная площадки. С жильцами конфликтов по поводу производимых работ нет, люди рады, что скоро их двор преобразится. В ремонте задействованы 16 специалистов и 3 единицы техники, - рассказал главный инженер компании-подрядчика.

Ход капитального ремонта дворовых территорий контролируют специалисты МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

В ближайшее время благоустройство начнется еще на 12 дворовых территориях. Полный список опубликован на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Планируемые сроки сдачи объектов - 1 августа и 1 сентября 2018 года.

Согласно муниципальным контрактам после сдачи дворов в эксплуатацию устанавливается срок гарантии качества используемого материала и выполнения работ - до 5 лет. В случае выявления дефектов, относящихся к гарантийным обязательствам, подрядчик ликвидирует их за собственные средства. Остальные повреждения устраняются в рамках текущего ремонта.

В настоящее время также ведутся ремонтные работы улично-дорожной сети Южно-Сахалинска. Закрыто или ограничено движение на ряде улиц областного центра. Полный список размещен на сайте администрации.