Летний областной фестиваль ГТО стартовал на Сахалине

Более 80 сахалинцев приняли участие в региональном этапе ежегодного Летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В этом году в выполнении нормативов померятся силами школьные команды из восьми муниципалитетов области – Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского, Долинского, Тымовского, Александровска-Сахалинского районов и Южно-Сахалинска.

В течение трёх дней юношам и девушкам предстоит выявлять сильнейших в беге на короткой и длинной дистанциях, метании мяча, отжимании от пола и о гимнастическую скамью, плавании, поднимании туловища из положения лёжа, подтягивании на высокой перекладине, прыжках в длину с места, стрельбе из электронного оружия, а также проверять себя на гибкость. По итогу соревнований лучшие из лучших отправятся защищать честь островного региона на Всероссийский летний фестиваль ГТО, который пройдёт на базе международного лагеря «Артек» в Крыму.

Поздравить участников с открытием соревнований и Днём молодёжи прибыл заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области Егор Умнов.

- Комплекс ГТО - это уникальная система, которая существовала ещё в советское время. Сейчас она вновь возрождается. Для вас, молодых людей, это прекрасная возможность не только проверить свою физическую форму, но и поддерживать её в прекрасном состоянии в дальнейшем. Это значит, что вы всегда будете здоровыми и крепкими. От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи! Дерзайте в спорте и учёбе, за вами будущее! Удачи вам! - обратился к юным спортсменам замминистра.

В первый день ребята соревновались в беге на 60 и 2000 метров, метании теннисных мячей и выполняли упражнения на пресс.

Последний вид является одним из любимых для двеннадцатилетней ученицы седьмого класса школы №2 Александровска-Сахалинского Виктории Гранкиной. К спорту девушка всегда относилась с уважением. С ранних лет папа приучал её к физической культуре – вместе они бегали, отжимались от пола, подтягивались на перекладине, качали пресс. В начальных классах школы Вика начала ходить на лёгкую атлетику, а затем встала на беговые лыжи. И вот теперь решила посоревноваться в областном этапе Летнего фестиваля ГТО.

- Тренер тщательно готовил нас к выполнению нормативов, учил правильно отжиматься, качать пресс и т.д. Даже давал задания на дом, - рассказала Виктория. - Комплекс ГТО очень полезен. В СССР нормативы выполняли все, поэтому люди были здоровыми и крепкими. Мы не должны об этом забывать. Радует, что это направление вновь возрождается и внедряется в школы. Детям необходимо приобщаться к здоровому образу жизни с ранних лет.

По словам инструктора-методиста центра тестирования ГТО спортивной школы им. В.С. Ощепкова Александровска-Сахалинского Евгения Мягкова, на сегодняшний день комплекс ГТО в районе хорошо развивается, показатели растут, участники завоёвывают знаки отличия. Ведётся активная работа с населением – специалисты консультируют желающих по всем интересующим вопросам и доводят до них необходимую информацию.

- Наши дети проявляют большой интерес. На районных фестивалях ГТО явка составляет почти 100%, - отметил Евгений Мягков. - На областном зимнем фестивале нам удалось завоевать второе место. В этот раз хотим улучшить свой результат.

Завтра участники фестиваля посоревнуются в гибкости, стрельбе из электронного оружия, прыжках в длину с места, отжимании от пола и подтягивании на высокой перекладине. 29 июня, в заключительный день соревнований, их ожидает заплыв на 50 метров.