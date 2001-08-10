В крупнейшем торговом центре Южно-Сахалинска прошло пожарно-тактическое учение

26 июня в здании торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» прошло учение, призванное повысить готовность сил и средств Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Условному возгоранию был присвоен наивысший из возможных на территории Сахалинской области 3 ранг сложности. Были привлечены силы и средства всех видов пожарной охраны, специальных служб, входящих в пожарно-спасательные гарнизоны, а также взаимодействующих служб: экипажи «скорой медицинской помощи» и сотрудники МВД России. Для практической отработки вопросов организации и тактики тушения пожара, а также проведения эвакуации и спасения людей, использовались имитационные средства (красные, синие, желтые флажки, манекен, театральный дым).

По замыслу учения, из-за короткого замыкания в гардеробе игрового зала на пятом этаже здания произошло «возгорание». «Огонь» начал интенсивно развиваться с выделением большого количества продуктов горения, через открытые двери в помещения здания распространился дым. Возникла угроза для жизни посетителей и персонала «Сити Молла». Работники объекта организовали оповещение по громкой связи и произвели эвакуацию людей из здания в безопасные места. Сотрудники внештатной пожарной службы, в составе двух человек, приступили к тушению «пожара», задействовав первичные средства пожаротушения, однако это не дало положительного результата, и только через пять минут персонал объекта сообщил о пожаре по номеру телефона «01».

Получив сообщение о пожаре, из подразделений Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона выехали шесть автоцистерн, одна единица специальной техники, предназначенная для спасения людей с высоты, а также один автомобиль газодымозащитной службы АГ-12. Первым прибыл расчет из пожарной части № 6, к району выезда которой относится ТРК «Сити Молл». Начальник 6 ПСЧ, Владимир Черепов, ставший руководителем тушения пожара (РТП), установил связь с администрацией и обслуживающим персоналом здания. После уточнения информации о принятых мерах по эвакуации, а также о количестве людей, оставшихся в опасной зоне, было направлено звено газодымозащитной службы (ГДЗС) для их эвакуации с пятого этажа здания. Очень скоро пожарные обнаружили в задымлённом помещении пятого этажа 24 человека, среди них 12 детей, которые не могли покинуть опасную зону самостоятельно. Пока пожарные с использованием спасательных устройств эвакуировали «пострадавших», для координации действий подразделений с юго-западной стороны здания был развернут штаб пожаротушения. Прибывшие подразделения пожарно-спасательных частей Южно-Сахалинска приступали к боевому развертыванию и отправлялись внутрь здания, где выполняли поставленные РТП задачи. Среди основных задач можно отметить разведку помещений торгово-развлекательного комплекса, поиск и спасение пострадавших, локализацию и ликвидацию очага пожара.

«В ходе проведения пожарно-тактического учения, особое внимание обращалось на проверку состояния ближайших к Сити Моллу источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, рассмотрению способов и маршрутов подвоза к месту тушения огнетушащих веществ, а также соответствия наших документов предварительного планирования реальной обстановке на объекте. Кроме того, личный состав получил возможность изучить здание в оперативно-тактическом отношении. Руководителем тушения пожара было выбрано правильное направление работы по спасению и эвакуации пострадавших и тушению пожара. Пожарные гидранты на объекте в хорошем состоянии. Были выявлены некоторые моменты, над которыми будем работать, скорректировав программу подготовки личного состава» - прокомментировал действия подчинённых начальник Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона Олег Федюнин, руководивший учением.

После эвакуации всех находившихся в опасной зоне людей и ликвидации пожара в помещениях здания, учение завершилось. В мероприятии были задействованы более 30 сотрудников и 8 единиц пожарной техники МЧС России.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области выражает благодарность администрации ТРК «Сити Молл» за предоставленное для тренировки пожарных здание.