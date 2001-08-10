Островные горнолыжники завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

В Терсколе (Приэльбрусье, Кабардино-Балкария) стартовали первые в ходе межсезонной подготовки Всероссийские соревнования горнолыжников на «Приз Эльбруса». На «летнем» снегу собрались более 150 спортсменов из десятка регионов России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Победители определяются в трех возрастных группах: взрослые и юниоры (2001 г.р. и старше), а также спортсмены до 14 и до 16 лет.

Первыми прошли соревнования у взрослых и юниоров (мужчины и женщины) в слаломе-гиганте. В мужской гонке в ТОП-10 пробились пять горнолыжников сборной команды Сахалинской области. Причем, призовая тройка оказалась полностью сахалинской.

На первом месте – Юрий Другов, на втором – Владислав Осипов, на третьем – Дмитрий Пышкин. Шестой результат показал Артем Кашинцев, седьмой – Назар Чернов.

Во второй соревновательный день состоялись гонки у взрослых и юниоров (мужчины и женщины) в специальном слаломе.

В мужских соревнованиях лучший результат показал подмосковный горнолыжник Константин Рябица. Вслед за ним финишировали сахалинцы Владислав Осипов и Дмитрий Пышкин.