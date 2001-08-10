Больше 500 выпускников набрали выше 80 баллов на ЕГЭ по семи школьным предметам
Стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию, экзамен по этому предмету проходил 14 июня. ЕГЭ по обществознанию в этом году сдавали более 1,5 тысячи сахалинцев и курильчан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования области.
Обществознание – самый массовый экзамен. По данным прошлых лет, этот предмет по выбору сдают практически 50% выпускников. И это неудивительно, так как ЕГЭ по обществознанию необходим для поступления на специальности педагогического и социально-гуманитарного направления.
- В этом году по данной дисциплине достаточно много высокобалльников. На 80 баллов и выше экзаменационную работу написали более 40 островных выпускников, в прошлом году их было всего 7. Два выпускника сдали ЕГЭ по данной дисциплине на 99 баллов. Это выпускник южно-сахалинского лицея №1 Ю Енг Бок и Ярослав Алешин из гимназии п. Ноглики, - рассказала первый заместитель министра образования Светлана Мирова.
Стоит отметить, что самый высокий минимальный балл на едином госэкзамене по обществознанию - 42. На выполнение 29 заданий по проверке социальных, экономических, философских и правовых знаний о жизни общества ученикам отводилось 3 часа 55 минут.
На 28 июня 10 работ сахалинских выпускников получили максимальный стобалльный результат на ЕГЭ: 8 - по русскому языку и 2 - по истории. 572 выпускника набрали более 80 баллов на экзаменах по математике, географии, информатике, химии, истории, русскому языку и обществознанию.
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