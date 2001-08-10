Строительство домов в Дальнем для многодетных семей приостановлено
Администрация Южно-Сахалинска продолжает серию встреч с многодетными семьями, которые воспользовались дополнительной мерой социальной поддержки и получили бесплатно в собственность земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в Новой Деревне, Березняках и Дальнем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Главная задача таких встреч, в том числе и нынешней с жителями Дальнего, - информирование людей об этапах обеспечения выделенных им земельных участков инженерной инфраструктурой и механизмах поддержки многодетных семей, чтобы они, соединив меры социальной поддержки и льготного кредитования, могли использовать земельные участки.
На территории Дальнего многодетным семьям выделены 335 земельных участков. Очевидно, что сегодня самый острый для семей и проблемный для администрации Южно-Сахалинска вопрос - это вопрос расположения участков на бывших землях сельхозназначения, которые пронизаны трубками мелиоративной системы и частично заболочены. Тем не менее в прошлом году выполнены работы по обеспечению транспортной инфраструктурой участков в границах улиц Рассветной, Изумрудной, Хрустальной и Янтарной, и люди уже приступили к строительству.
Но, как сообщил собравшимся вице-мэр Александр Гринберг, в настоящее время работы остановлены. При строительстве выявлен высокий уровень грунтовых вод. Кроме того, сложный рельеф местности затрудняет сток и поверхностных вод. Разработка проектного решения отвода поверхностных и грунтовых вод, а также проект по строительству дорог, конечно, потребуют времени. Ориентировочно приступить к строительству дорог планируется в будущем году и закончить проект в 2020-м.
В то же время первый вице-мэр Наталия Куприна заверила собравшихся, что администрация Южно-Сахалинска по-прежнему работает над обеспечением этих земель инфраструктурой. Так, в этом году начнется строительство моста через реку Владимировку для дальнейшего развития территорий правого берега, где и расположены земельные участки, предоставленные многодетным семьям.
В связи с тем, что по объективным причинам процесс обеспечения необходимой инфраструктурой затягивается, что может обернуться для некоторых семей потерей льгот, администрация Южно-Сахалинска предлагает горожанам рассмотреть альтернативные варианты. Сейчас вносятся поправки в соответствующий закон Сахалинской области, которые позволят производить замену земельных участков. Тогда люди смогут обменять свои участки на участки в Новой Деревне или Березняках. Кроме того, мэрия рассматривает возможность выкупа у граждан участков по рыночной стоимости. Часть собравшихся предложила администрации не тратить время на изыскания по отводу поверхностных и грунтовых вод, а продолжить строительство грунтовых дорог в том виде, в каком они существуют сейчас.
На встречу в ДК «Родина» пришли всего чуть более 80 семей. Поэтому, чтобы понять позицию каждой семьи, владеющей участком, администрация города предложила высказать свое мнение всем семьям в ходе опроса. Будет предложено несколько вариантов: продолжение обустройства грунтовых дорог; обмен земельных участков; выкуп земельных участков; свое предложение. С каждой семьей администрация будет работать в индивидуальном порядке.
Следующая встреча в таком формате состоится с жителями Березняков, время и место будут сообщены дополнительно.
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