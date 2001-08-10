Южно-сахалинским спортсменам вручили свидетельства об окончании школы восточных видов единоборств

Торжественная церемония вручения сертификатов об окончании спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств прошла в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В этом году учреждение успешно окончили четверо спортсменов - Никита Будников, Ким Ю Ми, Полина Ковалева и Мария Охотская. Выпускников поздравили руководство и тренеры областной спортшколы, а также депутат Сахалинской областной Думы Светлана Иванова.

– Ребята прошли длинный и сложный спортивный путь - от новичков до высококвалифицированных спортсменов. Защищали честь страны и родного региона на соревнованиях различного уровня – от муниципальных до международных турниров. В активе наших воспитанников имеется большое количество наград высшей пробы, – отметил директор СШОР ВВЕ Леонид Ким.

От лица всего коллектива руководитель спортивного учреждения поблагодарил директоров общеобразовательных школ Виктора Бек (СОШ №1), Боку Сен Ок (Гимназия №1 им. А.С. Пушкина), Нину Кораблеву (СОШ №8) и Римму Наймановскую (Лицей №2) за предоставленную возможность спортсменам совмещать учебу и напряженную соревновательную деятельность.

– В будущем мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения и подготовки спортсменов высокого класса, — подытожил Леонид Александрович.