В Южно-Сахалинске подвели итоги работы по борьбе с курением
В Южно-Сахалинске прошло очередное заседание координационного совета в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Об этом ТИА «Острвоа» сообщили в мэрии.
Представители структурных подразделений администрации города, Роспотребнадзора, управления МВД России по Южно-Сахалинску, линейного отдела МВД России на транспорте, а также учреждений здравоохранения Сахалинской области обсудили результаты проделанной работы в рамках реализации мероприятий антитабачной направленности за последние полгода.
Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, количество административных правонарушений антитабачного законодательства снизилось. Так, за истекший период выявлено 405 нарушений федерального закона о запрете курения табака на отдельных территориях. За аналогичный период прошлого года зафиксировано более 570 таких нарушений. По статье 6.23 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака) наложено штрафов на сумму 51 тыс. рублей, что в 5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Серьезная работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике табакокурения проводится в школах города. Специалисты департамента образования совместно с учреждениями системы профилактики (отдел по делам несовершеннолетних, наркодиспансер, центр медицинской профилактики и др.) организуют беседы, родительские собрания, дискуссии, лекции, тренинги, встречи с психологами, интерактивные уроки и т. д.
Как рассказала заместитель главного врача Сахалинского областного центра медицинской профилактики, депутат Городской Думы Елена Столярова, в областной столице с успехом продолжается реализация масштабного проекта «Школа без табачного дыма». Она представила наглядную презентацию по результатам проделанной работы. Анализ показал, что число курящих подростков значительно уменьшилось. Школьники ответственнее стали относиться к собственному здоровью. Однако стоит обратить особое внимание на проблему пассивного курения. Как правило, в семьях с курящими родителями дети тоже приобщаются к табаку. Елена Столярова рекомендовала проводить отдельные беседы с родителями школьников по вопросам ограждения их детей от табачного дыма.
Специалисты областного наркологического диспансера, также входящие в координационный совет, напомнили, что в учреждении действует телефон доверия 500-838, по которому можно получить информацию, как победить табакозависимость. Кроме того, здесь окажут анонимную бесплатную помощь в борьбе с этой вредной привычкой. Так, в 2017 году лечение прошли 75 взрослых южносахалинцев и 20 подростков.
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