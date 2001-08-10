Центральную площадь Лугового благоустроят

Общественные обсуждения проекта благоустройства центральной площади Лугового по ул. Дружбы состоялись в администрации планировочного района. Пришедшие на встречу инициативные жители одобрили будущие изменения главного места отдыха. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Стоит отметить, что ранее неоднократно высказывались просьбы о благоустройстве площади. Профильные ведомства администрации города разработали проект и познакомили с ним инициативную группу жителей Лугового. На территории площади планируется выполнить полный комплекс работ: вымостить брусчаткой прогулочные зоны, обустроить газоны и уличное освещение, установить 30 скамеек и пр. Общая площадь работ составит 5684 кв. метра. Средства на их выполнение предусмотрены на условиях софинансирования.

- Нам просто необходимо место для отдыха, где можно в спокойной обстановке гулять и общаться. Новая площадь станет для жителей Лугового культурным центром, объединяющим людей. Я рада, что планировочные районы не забывают, их развивают наравне с центром. Но хотелось бы еще обратить внимание на необходимость оборудовать у нас место для прогулок пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Не может не радовать и то, что все изменения обсуждаются в жителями. Нас слышат, и это очень приятно. Мы заинтересованы в том, чтобы наш район развивался, совместными усилиями сделаем все, чтобы претворить эти проекты в жизнь, - отметила жительница планировочного района Елена Нестеркина.

Это уже второе обсуждение данного проекта. По итогам первой встречи были внесены корректировки в документ с учетом пожеланий жителей: увеличена площадь благоустройства и добавлены зоны отдыха. Сегодня изменения единогласно утверждены.

- Получив одобрение горожан, мы приступим к процедуре определения подрядчика, а после к строительно-монтажным работам, которые планируем завершить осенью. Преобразившаяся площадь станет не только центром отдыха луговчан, но и местом проведения массовых мероприятий, - резюмировал начальник отдела по управлению территорией п/р Луговое Александр Пузынин.