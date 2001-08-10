В Южно-Сахалинске впервые состоялся фестиваль семейного творчества «Радуга детства»

В городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина прошел фестиваль семейного творчества «Радуга детства», в котором приняли участие более 300 воспитанников детских садов и их родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказали организаторы — специалисты департамента образования городской администрации — фестиваль приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности и проводится в областной столице впервые.

На территории парка работали творческие и игровые площадки. На месте бывшего картодрома дошколята смогли продемонстрировать свои многочленные таланты. Ребята пели и танцевали, участвовали в спортивно-развлекательной программе и конкурсе рисунков на асфальте, по результатам которого всех наградили дипломами.

В стеклянном павильоне педагоги муниципальных и частных детских садов провели для детей мастер-классы по народному изобразительному искусству, а на роллерной площадке прошла веселая спортивная эстафета «Алея сказок».