Больше 130 социально значимых объектов построят на Сахалине и Курилах
Среди них – больницы и поликлиники, школы, детские сады, учреждения культуры и спорта, объекты транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Всего в течение трех лет Сахалин и Курилы получат в виде федеральной субсидии на крупные стройки 25,3 миллиарда рублей. Соответствующие поправки в региональный бюджет сегодня сразу в двух чтениях единогласно приняли депутаты Сахалинской областной Думы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.
Ранее федеральное правительство распорядилось в течение трех лет дополнительно выделить на развитие дальневосточных регионов 53,7 миллиарда рублей. Почти половина суммы предназначена Сахалинской области. В 2018 году сюда направят 13,6 миллиарда рублей, в 2019 – 6,8 миллиарда, а в 2020 - 4,9 миллиарда рублей.
Всего на территории островного региона одобрено 95 мероприятий в рамках федеральной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Запланировано строительство более 130 социально значимых объектов.
В их числе - школы в планировочных районах Южно-Сахалинска Луговое и Дальнее, а также в Ногликах, Корсакове, Смирных, Курильске и Северо-Курильске, селах Кировское, Тунгор, Рейдово и Головнино. В областном центре дополнительные пристройки появятся у гимназий №3 и №1, школы №6 и №26.
Сформирован обширный план и по развитию здравоохранения. Например, новую больницу получит самый удаленный район области - Северо-Курильский. А на Южных Курилах подобное лечебное учреждение реконструируют.
В сфере спорта предусмотрено возведение универсального тренировочного комплекса с ледовой ареной в Южно-Сахалинске, хоккейного корта в Курильске и ряда комбинированных спортплощадок, установка системы искусственного оснежения и освещения горнолыжной трассы в Горнозаводске, реконструкция стадионов в Углегорске и Томари, а также «Космоса» - в областном центре. Будет развиваться и горнолыжный курорт «Горный воздух».
В Смирных на федеральные средства построят пожарную часть, в Ильинском – котельную, а в Южно-Сахалинске полигон коммунальных отходов. По всей области будут строиться дороги и инженерные коммуникации, газифицироваться котельные. Значительный объем работ планируется выполнить в сфере жилищного строительства.
- Федеральный центр выполнил свое обещание и выделил Сахалинской области значительные финансовые средства, по сути, вернув ранее перераспределенные в бюджет страны доходы от шельфового проекта «Сахалин-2». Они помогут региону выполнить все ранее взятые на себя обязательства. Только в этом году мы сможем дополнительно направить на дорожное строительство более 1 миллиарда рублей, еще более полумиллиарда – на обеспечение социальных гарантий граждан, а на благоустройство дворовых территорий – еще 300 миллионов. Увеличиваются расходы на здравоохранение и образование и межбюджетные трансферты для районов. Конечно, такие решения можно только приветствовать. Сахалинская областная Дума в первом чтении единогласным решением приняла поправки в региональный бюджет, - прокомментировала итоги сегодняшнего заседания в парламенте депутат Наталья Захарчук.
- Распределение федеральных средств на три года дает нам возможность тщательно спланировать работы и качественно их выполнить, - отметил губернатор региона Олег Кожемяко. - Сейчас в правительстве страны решаются вопросы о выделении Сахалинской области еще одной субсидии, которая пойдет на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Охи, а также на увеличение объемов строительства островных дорог.
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