Помогать в организации национального чемпионата WorldSkills Russia будут 150 южносахалинцев
Для участия в церемонии торжественного открытия и закрытия национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia 8 и 12 августа, а также для помощи в организации мероприятий на территории Южно-Сахалинска городской центр молодежных инициатив и департамент образования привлекли 150 волонтеров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В числе добровольцев - школьники от 14 лет и студенты. В июле они приступят к обучению. Ребят научат работать в команде, правильно общаться с людьми, хорошо ориентироваться в городе, участвовать в праздничном шоу, расскажут об особенностях волонтерской работы.
- Атмосфера праздника должна быть приятной, - подчеркнул директор МБУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов. - Наши волонтеры - это лицо Южно-Сахалинска. Обучение будет интенсивным и насыщенным, чтобы ребята справились со своими задачами на все 100 процентов.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:20 Сегодня Южно-сахалинским спортсменам вручили свидетельства об окончании школы восточных видов единоборств
- 10:18 Сегодня Больше 500 выпускников набрали выше 80 баллов на ЕГЭ по семи школьным предметам
- 11:18 Сегодня В День молодежи запретят продажу алкоголя в Южно-Сахалинске
11:13 Сегодня Строительство домов в Дальнем для многодетных семей приостановлено
09:22 21 Июня Восемь медалей завоевали сахалинцы на всероссийских соревнованиях по сноуборду «Дальний Восток»
12:26 21 Июня В Южно-Сахалинске открылась выставка картин в честь голландских моряков
14:53 21 Июня Российские сенаторы окажут поддержку властям области и Южно-Сахалинска в повышении качества жизни островитян
14:46 21 Июня Акция «Чистый берег» пройдет в Невельске
11:01 28 Мая Сахалинские студенты и профильные специалисты смогут проходить стажировку в Индии
09:00 28 Мая На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
17:24 4 Июня Сахалинские депутаты единогласно поддержали строительство моста на материк
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
Выбор редакции
- 16:51 Сегодня Больше 130 социально значимых объектов построят на Сахалине и Курилах
- 15:47 Сегодня В Южно-Сахалинске подвели итоги работы по борьбе с курением
- 12:37 Сегодня «Кристалл» в Южно-Сахалинске закроется до августа
- 11:13 Сегодня Строительство домов в Дальнем для многодетных семей приостановлено
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?