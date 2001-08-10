Помогать в организации национального чемпионата WorldSkills Russia будут 150 южносахалинцев

Для участия в церемонии торжественного открытия и закрытия национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia 8 и 12 августа, а также для помощи в организации мероприятий на территории Южно-Сахалинска городской центр молодежных инициатив и департамент образования привлекли 150 волонтеров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В числе добровольцев - школьники от 14 лет и студенты. В июле они приступят к обучению. Ребят научат работать в команде, правильно общаться с людьми, хорошо ориентироваться в городе, участвовать в праздничном шоу, расскажут об особенностях волонтерской работы.

- Атмосфера праздника должна быть приятной, - подчеркнул директор МБУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов. - Наши волонтеры - это лицо Южно-Сахалинска. Обучение будет интенсивным и насыщенным, чтобы ребята справились со своими задачами на все 100 процентов.