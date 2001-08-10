Продегустировать шашлык предлагают южносахалинцам
Вторая тематическая сельскохозяйственная ярмарка 30 июня пройдет в Южно-Сахалинске. В предстоящую субботу мясную продукцию жителям и гостям областного центра представит АО «Мерси Агро Сахалин». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Любители кавказской кухни смогут насладиться шашлыком, приготовленным рядом с торговой точкой компании. Дегустация состоится с 11.00 до 12.00.
Кроме того, посетителей ярмарки ждут выступления городских музыкальных коллективов и презентация АО «Мерси Агро Сахалин», в ходе которой сотрудники компании поделятся с островитянами историей своего успеха.
Третью неделю в городе функционирует новая ярмарочная площадка. Она располагается за Домом торговли. С 23 июня формат ежедневной торговой площадки изменился - субботние мероприятия стали тематическими. Здесь представлен широкий ассортимент товаров местных производителей и специальные ценовые предложения. Также на территории работает выставка деревянного домостроения, где можно посмотреть, а впоследствии и приобрести дом для дачного участка или под индивидуальное жилье. График работы ярмарки и выставки: ежедневно, с 10.00 до 18.00.
7 июля, накануне Дня рыбака, посетители сельхозярмарки смогут принять участие в дегустации продукции предприятий рыбопромышленной отрасли.
График тематических ярмарок будет корректироваться. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации города.
В Южно-Сахалинске на постоянной основе также функционирует сельскохозяйственная ярмарка за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254). Продукцию сахалинских товаропроизводителей можно приобрести по пятницам (с 10.00 до 18.00) и субботам (с 09.00 до 15.00).
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