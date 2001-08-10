В День молодежи закроют проезд по площади Ленина в Южно-Сахалинске

30 июня в Южно-Сахалинске отметят День молодежи. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в районе пл. Ленина будут вводиться ограничения для остановки и движения автотранспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Так, с 20.00 29 июня и до 22.30 30 июня будет ограничена остановка транспортных средств с восточной стороны пл. Ленина, а также по восточной стороне привокзальной площади.

30 июня с 08.00 до 22.30 будет полностью закрыта для проезда пл. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до Коммунистического проспекта.

Автовладельцев призывают заранее убрать транспортные средства, припаркованные в местах ограничения движения, и заблаговременно продумать свои маршруты.

На площади Ленина в День молодежи запланирована работа с 14.00 различных тематических площадок для молодежи и с 18.00 вечерняя концертная программа с фейерверком.