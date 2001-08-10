Дорожные службы не могут привести в порядок дорогу на Синегорск

Дорожные службы в период затяжных дождей не смогут улучшить состояние трассы Южно-Сахалинск — Синегорск. Во время осадков здесь происходит частичное размытие верхнего слоя. Об этом ТИА «Острвоа» сообщили в администрации областного центра.

Как рассказали на МКП «Завод стройматериалов имени М.А. Федотова», отвечающем за содержание синегорской трассы, грейдировать грунтовую дорогу в непогоду небезопасно и бессмысленно, можно еще больше ухудшить и так непростую ситуацию. Прежде чем выпускать технику, надо дождаться, пока хотя бы верхний слой подсохнет. А постоянные осадки не позволяют этому произойти. Как только погодные условия улучшатся и полотно просохнет, на место отправят грейдеры.

Стоит отметить, что на этот час происшествий на «синегорской» трассе не зафиксировано. Пассажирские автобусы МУП «Транспортная компания» двигаются по расписанию. Линию обслуживают заднеприводные «ПАЗ-вектор». Сообщений от водителей о невозможности проезда руководству компании не поступало.