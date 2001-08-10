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16:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В ночь с субботы на воскресенье будет временно закрыт участок улицы Холмской
На время проведения работ по установке рекламных конструкций с 23.00 субботы до 2.00 воскресенья будет закрыт для движения участок ул. Холмской от кафе «Вилмаг» (ул. Холмская, 2) до пересечения с ул. Крымской. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
По информации рекламной организации, для установки тяжелых конструкций предстоит привлечь крупногабаритную технику, которая будет работать на проезжей части. Провести работы без полного перекрытия движения не представляется возможным.
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