На Сахалине развернулось строительство 7 современных школ и школьных пристроек

За два года в островном регионе планируется возвести 13 современных зданий для школьников. Дополнительно будет создано более 5 тысяч учебных мест. Накануне губернатор Олег Кожемяко проверил, как реализуется новая областная программа, посетив строительные площадки. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

Уже предстоящей осенью строители обещают ввести школу в Долинске на 800 мест. Огромная новостройка площадью почти 12000 квадратных метров высится неподалеку от центральной площади и районной администрации. Здание из железобетона получило три этажа и способно выдержать даже мощное землетрясение. На объекте скоро начнутся внутренние и отделочные работы. В общей сложности здесь трудятся 118 человек. Местная администрация организовала контроль за строительством - ведется ежедневная фото- и видеофиксация рабочего процесса.

- Некоторые виды работ ведутся в две смены, сейчас завершаем заливку стяжки. С 1 июля рассчитываем увеличить число строителей на треть, чтобы успеть сдать объект до ноября текущего года. Понимаем всю важность такого наращивания темпов – сюда должна переехать первая школа города, здание которой уже давно пришло в негодность, - рассказывает Никита Вернер, заместитель генерального директора подрядной организации.

Новая школа будет состоять из 6 блоков. В центральном разместятся гардеробные комнаты, помещения для учеников средних и старших классов, библиотека, музей, радиостудия, тренажерный зал и медпункт. Блок «Б» займут актовый зал на 320 мест, учебные помещения для учеников средних и старших классов, кабинет психолога и большая столовая на 280 посадочных мест. В следующей части здания разместится спортзал с раздевалками, санитарно-бытовыми помещениями и душевыми. А в модулях - «Г», «Д» и «Е» расположатся помещения для младшеклассников, а также мастерские и кабинеты домоводства, классы по обучению предметам физики, химии, информатики, английского языка и пения, лаборантские, учительская и кабинет логопеда.

На пришкольном участке до холодов планируется построить стадион с искусственным покрытием и спортивные площадки.

Еще более масштабные работы развернулись в Южно-Сахалинске. Здесь началось строительство сразу шести зданий для учащихся. Современные школы появятся в планировочных районах Дальнее и Луговое – сейчас идет закладка фундаментов под сооружения. Еще четыре образовательных учреждений областного центра - гимназии №3 и №1, а также школы №6 и №26 – получат дополнительные пристройки. Срок сдачи объектов - конец следующего года.

- Рассчитываю, что строители выполнят все свои обязательства. Будут сделаны столь важные шаги по ликвидации второй смены в школах Сахалинской области и созданию современных и комфортных условий для учащихся. Новые учебные заведения должны получить передовое оборудование - мультимедийные комплексы, интерактивные доски и столы с компьютерным оснащением. Об этой программе ранее было доложено Президенту Владимиру Путину, глава государства ее одобрил, - отметил губернатор области Олег Кожемяко по итогам рабочей поездки на строительные площадки.

Помимо Долинска и Южно-Сахалинска в ближайшие годы новые школы также появятся в Корсакове, Ногликах, Смирных, Северо-Курильске, а также селах Тунгор Охинское района и Кировское – Тымовского.