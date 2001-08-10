Сахалинцы отметили День молодёжи
Вместе с островитянами национальный праздник молодых людей праздновали известные артисты российской эстрады, КВНа и телевизионных шоу, подарив всем его участникам незабываемые впечатления и хорошее настроение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Основные площадки праздника сосредоточились на площади Ленина в Южно-Сахалинске. Здесь проводились различные конкурсы, лекции, мастер-классы, беседы. Одной из ярких и весёлых стала встреча с капитаном команды КВН «Город Пятигорск», участницей телешоу «Однажды в России», актрисой Ольгой Картунковой. Сахалинцы смогли задать ей множество вопросов и сфотографироваться на память.
- На Сахалине очень тёплая публика и душевный приём, а я не первый раз у вас в гостях, - отметила Ольга. – Сегодня увидела, как люди хотят не только что-то спросить у меня как у «смешной» женщины, но и рассказать о себе, поделиться своей радостью и счастьем, проблемой или заботой. Это очень приятно, когда люди доверяют тебе, как старой знакомой.
На соседней площадке победитель шоу «Танцы. Битва сезонов» Антон Пануфник преподавал горожанам и гостям областного центра уроки современного танца.
- Я старался, чтобы всё было доступно, понятно и ребята могли чему-то научиться. - сказал Антон. - Танец - это прежде всего самовыражение и главный акцент мною сделан на то, чтобы участники не стеснялись окружающих, были раскрепощёнными и любили то, что они делают.
Сахалинский модельер Дарья Гуляева провела подробный экскурс в мир моды и стиля для всех желающих. А в зоне «Beauty wave» представители местного барбершопа творили бесплатно модные стрижки на головах представителей сильной половины человечества.
В центре площади сахалинские художники изобразили на асфальте, в честь проведения чемпионата мира в России, огромный футбольный мяч. Все желающие с удовольствием фотографировались рядом с необычным арт-объектом.
Зрителей привлекли островные тяжелоатлеты, демонстрировавшие собравшимся молодецкую силу в поднятии штанги и гирь разного веса. Гости праздника принимали участие в этой «забаве», показывая на что они способны.
- Молодость не имеет границ, она дарит надежду на прекрасное будущее. Юные, дерзкие и полные энтузиазма люди всегда стремятся в своей жизни что-то изменить в лучшую сторону. День молодежи посвящен тем, в руках которых находится будущее страны, - отметил в своем поздравлении к собравшимся заместитель председателя правительства области Антон Зайцев.
С наступлением вечера площадь Ленина превратилась в большой концертный зал. Первыми на главную сцену вышли гости из Санкт-Петербурга – музыканты группы «COSMO & SKORO», порадовавшие зрителей своей динамичной музыкой и мощной энергетикой. Далее эстафету приняли сахалинские танцевальные и инструментальные коллективы.
В течение дня на площади работали интерактивные зоны, где можно было поиграть в настольные игры и попробовать удачу в лотерее. Обладатели счастливых билетов получали ценные призы и сладкие подарки.
Заключительным аккордом празднования Дня молодежи стал праздничный салют.
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