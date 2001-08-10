Тихоокеанское
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2 Июля 2018
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На аэродроме «Пушистый» прошел забег сахалинских экстремалов

На аэродроме «Пушистый» прошел забег сахалинских экстремалов

На аэродроме «Пушистый» прошел третий забег островных экстремалов. Более 800 человек испытали себя на прочность на шестикилометровой дистанции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства области.

Организаторы подготовили препятствия особой сложности, которые смог пройти не каждый спортсмен.  

- В данной трассе отсутствует беговая составляющая. Гладкий бег только для восстановления после тяжелых препятствий. В прошлом году трасса была скоростная, сейчас – силовая, рассчитанная на функциональную выносливость, ловкость и смелость, - рассказывает сотрудник центра технических видов спорта Игорь Ищенко.  

Спортсменов приветствовал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Он сам не первый год участвует в «Сахалинском рубеже».

- Это мероприятие стало популярным и очень отрадно, что с каждым годом участников становится все больше. Оно помогает становлению силы духа, выносливости и упорства, развивает чувство коллективизма, имеет яркую военно-патриотическую направленность, - отметил Антон Зайцев.

 Соревнования начались с показательных выступлений военнослужащих островного гарнизона.

- Сегодня мы проводим очередной экстремальный забег, ставший уже традиционным. В этом году сама природа помогала нам создавать эту трассу, которая для многих станет экстремальной. Преодолеть ее без слаженной команды невозможно. Пусть победит сильнейший, - обратился перед началом забега к участникам заместитель командира 68 армейского корпуса полковник Андрей Степанов.   

Первыми на трассу отправились «личники», среди которых - Дмитрий Саранцев. «Сахалинский рубеж» стал для него этапом подготовки к забегу по горам, который предстоит ему осуществить в конце августа.  

 - Тяжело было всю дистанцию: ползти по болоту, под танком, преодолевать водные преграды, где я пару раз окунулся с головой. Я не засекал время. Бежал чисто для себя, - поделился после финиша участник экстремального забега.

В личных соревнованиях у мужчин первым был Евгений Луженков. Второе место у Александра Яблочникова. Третьим финишировал Денис Кабанен.

У женщин равных не было Марине Муратовой. Второй и третьей к финишу пришли Дарья Шацких и Светлана Пещерова.

В командном зачете победил коллектив «Абсента». Вторыми стали «Страйкеры», а третье место у «СК Скала».

Третий экстремальный забег "Сахалинский рубеж" организован сахалинским центром технических видов спорта и 68-м армейским корпусом при поддержке правительства Сахалинской области.

Победители и призеры соревнований получили грамоты, кубки и ценные подарки, а все участники – яркие впечатления.

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