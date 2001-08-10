На аэродроме «Пушистый» прошел забег сахалинских экстремалов

На аэродроме «Пушистый» прошел третий забег островных экстремалов. Более 800 человек испытали себя на прочность на шестикилометровой дистанции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства области.

Организаторы подготовили препятствия особой сложности, которые смог пройти не каждый спортсмен.

- В данной трассе отсутствует беговая составляющая. Гладкий бег только для восстановления после тяжелых препятствий. В прошлом году трасса была скоростная, сейчас – силовая, рассчитанная на функциональную выносливость, ловкость и смелость, - рассказывает сотрудник центра технических видов спорта Игорь Ищенко.

Спортсменов приветствовал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Он сам не первый год участвует в «Сахалинском рубеже».

- Это мероприятие стало популярным и очень отрадно, что с каждым годом участников становится все больше. Оно помогает становлению силы духа, выносливости и упорства, развивает чувство коллективизма, имеет яркую военно-патриотическую направленность, - отметил Антон Зайцев.

Соревнования начались с показательных выступлений военнослужащих островного гарнизона.

- Сегодня мы проводим очередной экстремальный забег, ставший уже традиционным. В этом году сама природа помогала нам создавать эту трассу, которая для многих станет экстремальной. Преодолеть ее без слаженной команды невозможно. Пусть победит сильнейший, - обратился перед началом забега к участникам заместитель командира 68 армейского корпуса полковник Андрей Степанов.

Первыми на трассу отправились «личники», среди которых - Дмитрий Саранцев. «Сахалинский рубеж» стал для него этапом подготовки к забегу по горам, который предстоит ему осуществить в конце августа.

- Тяжело было всю дистанцию: ползти по болоту, под танком, преодолевать водные преграды, где я пару раз окунулся с головой. Я не засекал время. Бежал чисто для себя, - поделился после финиша участник экстремального забега.

В личных соревнованиях у мужчин первым был Евгений Луженков. Второе место у Александра Яблочникова. Третьим финишировал Денис Кабанен.

У женщин равных не было Марине Муратовой. Второй и третьей к финишу пришли Дарья Шацких и Светлана Пещерова.

В командном зачете победил коллектив «Абсента». Вторыми стали «Страйкеры», а третье место у «СК Скала».

Третий экстремальный забег "Сахалинский рубеж" организован сахалинским центром технических видов спорта и 68-м армейским корпусом при поддержке правительства Сахалинской области.

Победители и призеры соревнований получили грамоты, кубки и ценные подарки, а все участники – яркие впечатления.