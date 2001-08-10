На острова Итуруп и Кунашир начали ежедневно летать самолеты
Частоту рейсов на курильском направлении увеличила региональная компания «Аврора», которая входит в группу «Аэрофлот». Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
По новому расписанию полеты совершаются не только в будние дни, как ранее, но и в выходные. На ежедневный, более удобный для жителей режим работы, перешли аэропорты Итурупа и Кунашира – «Ясный» и «Менделеево». Соответствующие поручения губернатора Олега Кожемяко, основанные на пожеланиях курильчан, выполнило областное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
- С начала июля полеты по этим маршрутам выполняются каждый день на самолетах типа DHC-8 вместимостью до 70 пассажиров, оборудованных комфортабельными салонами и увеличенным багажным отсеком. Новое расписание отвечает потребностям курильчан, особенно в период отпусков, и способствует развитию туризма на островах, - сообщил глава регионального транспортного ведомства Сергей Садовников. - Благодаря программе субсидирования из бюджета Сахалинской области стоимость билетов для сахалинцев и курильчан останется прежней – 5 950 рублей в одном направлении.
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